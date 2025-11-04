Rămâi conectat

Actualitate

Etichete cu originea clară a mierii, din 2026. Comercianții vor fi obligați să scrie şi procentele provenite din fiecare ţară în parte

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 minute

în

De

Etichete cu originea clară a mierii, din 2026. Comercianții vor fi obligați să scrie şi procentele provenite din fiecare ţară în parte

„Amestec de miere din Uniunea Europeană și non-Uniunea Europeană” sunt texte pe care le vedem des pe borcanele din supermarket-urile din România și care vor dispărea de anul viitor. Comercianții vor fi obligați să scrie originea exactă a mierii, dar şi procentele provenite din fiecare ţară în parte.

România este al doilea cel mai mare producător de miere din Uniunea Europeană, dar piața e invadată cu produse din import. În magazine găsim tot mai des miere adusă din Ungaria sau China, de multe ori amestecată din mai multe surse. Mai ieftină, dar şi de calitate mai slabă.

Apicultorilor le este greu să-şi aducă mierea pe rafturile supermarketurilor din cauza concurenţei străine

Marius Igna este apicultor la a treia generaţie. Are 240 de stupi. Îşi vinde mierea la târguri şi online.

„A fost foarte apreciată în Londra. La concursul de produse bio. Uitaţi ce textură are, este tocmai bună de consumat. Este foarte bogată în minerale” a explicat acesta.

Spune că este greu să ajungă cu produsele pe rafturile supermarketurilor, din cauza concurenței mărfurilor din import.

„Mierea din exterior este o miere ieftină şi mie îmi dă de multe ori cu virgulă. Îmi ştiu costurile personale – motorină, etichete, capace, borcane” a mai spus Marius Igna.

Consumatorii susţin că noile reguli ar trebui să se aplice şi pentru alte produse alimentare

Noile reguli de etichetare ar trebui să se aplice şi pentru alte produse alimentare, cred consumatorii. La mezeluri, spre exemplu, la care nu ştim de unde provine carnea.

„Pe celelalte produse, cum ar fi carnea de porc. La fel găsim, produs în UE, non-UE. E de mare ajutor pentru clientul final, dar şi pentru producător” a mai spus Ştefania Grama.

În România sunt aproximativ 32.000 de apicultori, care au în total peste două milioane de familii de albine. Mai bine de 70% din cantitatea de miere se vinde peste hotare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 37 de minute

în

4 noiembrie 2025

De

Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni” Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni”. Citește și: Proiectul pentru reducerea parlamentului la […]

Citește mai mult

Actualitate

Proiectul pentru reducerea parlamentului la 300 de membri a fost adoptat tacit de Senat. Urmează votul final la Camera Deputaților

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

4 noiembrie 2025

De

Proiectul pentru reducerea parlamentului la 300 de membri a fost adoptat tacit de Senat. Merge la Camera Deputaţilor, pentru votul final Pe 11 noiembrie s-a încheiat termenul prelungit pentru adoptarea tacită a proiectului USR care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300. Guvernul condus de Ilie Bolojan a lăsat la latitudinea Parlamentului decizia asupra soartei […]

Citește mai mult

Actualitate

Oracle, marea companie IT, ar urma să concedieze sute de angajați din România. Restructurarea vizează adaptarea la noile tehnologii și automatizare

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 4 ore

în

4 noiembrie 2025

De

Oracle ar urma să concedieze sute de angajați din România. Compania își adaptează echipa la noile cerințe tehnologice Compania Oracle ar fi anunțat aproximativ 400 de angajați din România că vor fi concediați, potrivit unor informații apărute luni seara în mediul online. Măsura ar face parte dintr-o strategie de restructurare a activității locale, ca urmare […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 8 minute

Etichete cu originea clară a mierii, din 2026. Comercianții vor fi obligați să scrie şi procentele provenite din fiecare ţară în parte

Etichete cu originea clară a mierii, din 2026. Comercianții vor fi obligați să scrie şi procentele provenite din fiecare ţară...
Actualitateacum 37 de minute

Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni”

Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor...

Știrea Zilei

judetul Alba locuri de munca judetul Alba locuri de munca
Ştirea zileiacum 4 ore

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 4 noiembrie 2025: 543 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 4 noiembrie 2025: 543 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Ştirea zileiacum 17 ore

VIDEO | Imagini inedite cu o ursoaică și trei pui, în Parcul Natural Apuseni. Grupa mică la plimbare, surprinsă de camerele de monitorizare a faunei sălbatice

Imagini inedite cu o ursoaică și trei pui, în Parcul Natural Apuseni. Grupa mică la plimbare, surprinsă de camerele de...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

Inflația continuă să CREASCĂ: Prețurile de consum au urcat cu 9,9% în septembrie 2025 față de anul trecut. Creșteri semnificative la: fructe, cafea sau lapte

Inflația continuă să crească: prețurile de consum au urcat cu 9,9% în septembrie 2025 față de anul trecut. La ce...
Curier Județeanacum 2 ore

Județul Alba, pe locul doi în Regiunea Centru la exporturi și importuri. Ce poziție ocupă la nivel național, având ca parteneri principali Germania și Italia

Județul Alba, pe locul doi în Regiunea Centru la exporturi și importuri. Ce poziție ocupă județul la nivel național, având...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 zile

Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba

Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
Politică Administrațieacum 5 zile

FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”

Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 8 ore

4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba

4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba Cetatea...
Opinii - Comentariiacum 8 ore

4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi

4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi Cea...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea