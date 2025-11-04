Etichete cu originea clară a mierii, din 2026. Comercianții vor fi obligați să scrie şi procentele provenite din fiecare ţară în parte
Etichete cu originea clară a mierii, din 2026. Comercianții vor fi obligați să scrie şi procentele provenite din fiecare ţară în parte
„Amestec de miere din Uniunea Europeană și non-Uniunea Europeană” sunt texte pe care le vedem des pe borcanele din supermarket-urile din România și care vor dispărea de anul viitor. Comercianții vor fi obligați să scrie originea exactă a mierii, dar şi procentele provenite din fiecare ţară în parte.
România este al doilea cel mai mare producător de miere din Uniunea Europeană, dar piața e invadată cu produse din import. În magazine găsim tot mai des miere adusă din Ungaria sau China, de multe ori amestecată din mai multe surse. Mai ieftină, dar şi de calitate mai slabă.
Apicultorilor le este greu să-şi aducă mierea pe rafturile supermarketurilor din cauza concurenţei străine
Marius Igna este apicultor la a treia generaţie. Are 240 de stupi. Îşi vinde mierea la târguri şi online.
„A fost foarte apreciată în Londra. La concursul de produse bio. Uitaţi ce textură are, este tocmai bună de consumat. Este foarte bogată în minerale” a explicat acesta.
Spune că este greu să ajungă cu produsele pe rafturile supermarketurilor, din cauza concurenței mărfurilor din import.
„Mierea din exterior este o miere ieftină şi mie îmi dă de multe ori cu virgulă. Îmi ştiu costurile personale – motorină, etichete, capace, borcane” a mai spus Marius Igna.
Consumatorii susţin că noile reguli ar trebui să se aplice şi pentru alte produse alimentare
Noile reguli de etichetare ar trebui să se aplice şi pentru alte produse alimentare, cred consumatorii. La mezeluri, spre exemplu, la care nu ştim de unde provine carnea.
„Pe celelalte produse, cum ar fi carnea de porc. La fel găsim, produs în UE, non-UE. E de mare ajutor pentru clientul final, dar şi pentru producător” a mai spus Ştefania Grama.
În România sunt aproximativ 32.000 de apicultori, care au în total peste două milioane de familii de albine. Mai bine de 70% din cantitatea de miere se vinde peste hotare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni”
Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni” Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni”. Citește și: Proiectul pentru reducerea parlamentului la […]
Proiectul pentru reducerea parlamentului la 300 de membri a fost adoptat tacit de Senat. Urmează votul final la Camera Deputaților
Proiectul pentru reducerea parlamentului la 300 de membri a fost adoptat tacit de Senat. Merge la Camera Deputaţilor, pentru votul final Pe 11 noiembrie s-a încheiat termenul prelungit pentru adoptarea tacită a proiectului USR care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300. Guvernul condus de Ilie Bolojan a lăsat la latitudinea Parlamentului decizia asupra soartei […]
Oracle, marea companie IT, ar urma să concedieze sute de angajați din România. Restructurarea vizează adaptarea la noile tehnologii și automatizare
Oracle ar urma să concedieze sute de angajați din România. Compania își adaptează echipa la noile cerințe tehnologice Compania Oracle ar fi anunțat aproximativ 400 de angajați din România că vor fi concediați, potrivit unor informații apărute luni seara în mediul online. Măsura ar face parte dintr-o strategie de restructurare a activității locale, ca urmare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Etichete cu originea clară a mierii, din 2026. Comercianții vor fi obligați să scrie şi procentele provenite din fiecare ţară în parte
Etichete cu originea clară a mierii, din 2026. Comercianții vor fi obligați să scrie şi procentele provenite din fiecare ţară...
Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni”
Românii care nu ,,respectă” funcționarii ar putea să fie amendați! Guvernul susține proiectul: ,,S-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor...
Știrea Zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 4 noiembrie 2025: 543 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 4 noiembrie 2025: 543 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
VIDEO | Imagini inedite cu o ursoaică și trei pui, în Parcul Natural Apuseni. Grupa mică la plimbare, surprinsă de camerele de monitorizare a faunei sălbatice
Imagini inedite cu o ursoaică și trei pui, în Parcul Natural Apuseni. Grupa mică la plimbare, surprinsă de camerele de...
Curier Județean
Inflația continuă să CREASCĂ: Prețurile de consum au urcat cu 9,9% în septembrie 2025 față de anul trecut. Creșteri semnificative la: fructe, cafea sau lapte
Inflația continuă să crească: prețurile de consum au urcat cu 9,9% în septembrie 2025 față de anul trecut. La ce...
Județul Alba, pe locul doi în Regiunea Centru la exporturi și importuri. Ce poziție ocupă la nivel național, având ca parteneri principali Germania și Italia
Județul Alba, pe locul doi în Regiunea Centru la exporturi și importuri. Ce poziție ocupă județul la nivel național, având...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba
4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba Cetatea...
4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi
4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi Cea...