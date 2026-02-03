Este oficial: Alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în avans în februarie 2026. Când se fac plățile

Alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în avans în februarie 2026

Beneficiile de asistență socială vor fi virate în avans, ținând cont de faptul că 8 februarie 2026, ziua obișnuită de plată, cade într-o zi de duminică, a confirmat, marți, 3 februarie 2026, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Astfel, sumele cuvenite vor fi virate pe card vineri, 6 februarie.

Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, alocația de stat, indemnizația de creșetere a copilului și stimulentul de inserție aferente lunii ianuarie 2026 vor fi achitate începând cu data de 10 februarie.

Alocația de stat pentru copii este o formă de ocrotire acordată de stat tuturor copiilor, fără discriminare, la fel cum și copiii români, ai căror părinți sunt stabiliți în străinătate, primesc o alocație, conform legii statului respectiv.

În România, beneficiază de acest drept copiii cu vârsta de până la 18 ani, precum și tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, până la finalizarea studiilor.

De asemenea, au dreptul la alocație copiii cetățenilor străini și ai persoanelor fără cetățenie care au domiciliul sau reședința în România și locuiesc împreună cu părinții.

Cuantumul alocației pleacă de la 292 de lei pe lună și diferă în funcție de vârsta copilului și de existența unui grad de handicap.

Indemnizația pentru creșterea copilului este destinată părinților sau reprezentanților legali care intră în concediu pentru îngrijirea copilului, până la vârsta de doi ani sau trei ani, în cazul copiilor cu dizabilități. Calculată pe baza veniturilor realizate anterior, această indemnizație contribuie la susținerea financiară a familiei în perioada în care activitatea profesională este întreruptă.

Stimulentul de inserție este un ajutor acordat părinților care decid să revină la muncă înainte de finalizarea concediului de creștere a copilului. Scopul acestui beneficiu este încurajarea reintegrării pe piața muncii prin acordarea unui sprijin financiar lunar, până la vârsta stabilită de lege.

