Eșecuri externe pentru CSU Alba Iulia, CIL Blaj și Hidro Mecanica Șugag | Nou-promovata de pe Valea Sebeșului a preluat „lanterna roșie”
Eșecuri externe pentru CSU Alba Iulia, CIL Blaj și Hidro Mecanica Șugag | Nou-promovata de pe Valea Sebeșului a preluat „lanterna roșie”, după etapa a patra
Eșecuri externe în etapa a patra din Seria 7 a Ligii 3 pentru CSU Alba Iulia, CIL Blaj și Hidro Mecanica Șugag. Nou-promovata de pe Valea Sebeșului a preluat „lanterna roșie”, cu un singur punct cucerit în actualul sezon.
*Viitorul Arad – CSU Alba Iulia 2-1 (1-0): I. Sas (23, 55)/ S. Pîrv (59). Universitarii au suferit al doilea eșec consecutiv, pe terenuri străine, iar în intermediară dau piept, marți, pe „Pielarul”, cu Poli Timișoara. Jucătorul under Ianis Ias a reușit o dublă pentru gruparea arădeană, iar ecartul a fost redus de S. Pîrv (jucător crescut de CFR Cluj) – prima reușită în „alb-albastru”. Vizitatorii au mizat în centrul defensivei pe Rusu (la debut, venit de la „U” Cluj), iar în actul secund a intrat și D. Olălău (ex-Performanța Ighiu). Până la urmă un succes conturat cu emoții în final.
*Ghiroda și Giarmata Vii – CIL Blaj 2-0 (1-0): C. Ciobanu (11), Mancaș (77, penalty). Echipa din „Mica Romă” a suferit o înfrângere, după ce runda anterioară a învins Poli Timișoara, asta pe fondul unui arbitraj ce a favorizat gazdele. Vizitatorii nu au putut conta între buturi pe portarul titular Păduraru, accidentat, acesta fiind substituit de R. Damian.
*Progresul Pecica – Hidro Mecanica Șugag 5-0 (3-0): Arsene (19), Mura (38), Ekmekci (45), P. Pașcalău (77), S. Borcea (84). În duelul suferinței, între ultimele clasate, umilință pentru gruparea din Alba, ce a pierdut al doilea joc la rând cu 0-5. Portarul Dreghiciu a fost învins în 5 rânduri, iar Hidro Mecanica a preluat „lanterna roșie”, cu un singur punct (marea surpriză din runda inaugurală, 0-0 la Cugir cu Poli Timișoara) și 3 eșecuri succesive (cel mai modest golaveraj 2-13).
Metalurgistul Cugir – Timișul Șag (vineri, ora 17.00, Arena „CSO”). „Roș-albaștrii” au avut un start senzațional de campionat, cu maximum de puncte și victorii externe împotriva conjudețenelor CSM Unirea Alba Iulia (2-1) și Hidro Mecanica Șugag (5-0). De altfel, formația pregătită de Lucian Itu este lider, după două confruntări în care nu a primit gol. În al doilea duel stagional în fața fanilor oponent va fi Timișul Șag (locul 9, cu 3 puncte, victorie etapa anterioară, 3-0 cu Ghiroda și Giarmata Vii).
Foto: Ghiroda și Giarmata Vii
Metalurgistul Cugir – Timișul Șag 2-0 (2-0)! Cugirenii, lideri – cu maximum de puncte, Philip Pahone – primul gol în Liga 3
Metalurgistul Cugir – Timișul Șag 2-0 (2-0)! Cugirenii, lideri – cu maximum de puncte, Philip Pahone a marcat primul gol în Liga 3 Metalurgistul Cugir are maximum de puncte după 4 runde în Seria 7, echipa „roș-albastră” impunându-se în fața fanilor cu scorul de 2-0 (2-0) în disputa cu Timișul Șag. Citește și: FOTO: Philip Pahone, […]
CSM Unirea Alba Iulia – Unirea DMO 4-1 (3-0) | „Alb-negrii”, a treia victorie consecutivă
CSM Unirea Alba Iulia – Unirea DMO 4-1 (3-0). „Alb-negrii”, a treia victorie consecutivă în Seria 7 din Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia a învins, scor 4-1 (3-0), pe „Cetate”, pe nou-promovata Unirea DMO, uniriștii realizând a treia victorie consecutivă, într-o manieră concludentă. Un joc la discreția formației din Cetatea Marii Uniri, care s-a […]
Uniristul Amir Jorza, gol după o pauză de aproape un an! „Am vrut să renunț la fotbal! După gol m-am bucurat ca un junior la debut”, a mărturisit mijlocașul Unirii Alba Iulia
Uniristul Amir Jorza a marcat un gol după o pauză de aproape un an! „Am vrut să renunț la fotbal! După gol m-am bucurat ca un junior la debut”, a mărturisit mijlocașul Unirii Alba Iulia În partida recentă cu Viitorul Arad, Amir Jorza, mijlocașul divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia, a marcat, punctând astfel o […]
