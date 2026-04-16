Curier Județean

Escrocheria „Bursa de Valori” a lăsat un bărbat fără aproape 1.300 de lei în cont: ,,Țeapa”, sesizată polițiștilor din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Polițiștii din Alba Iulia fac cercetări într-un dosar de înșelăciune după ce un brașovean a rămas fără aproape 1.300 de lei în cont, în urma unui apel telefonic.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 aprilie 2026, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată de către un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din municipiul Brașov, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni.

Bărbatul ar fi fost contactat telefonic, în cursul zilei de 15 aprilie 2026, de persoane necunoscute care, sub pretextul că sunt reprezentanți ai Bursei de Valori București și ai unei platforme de tranzacționare acțiuni, l-ar fi determinat să transfere suma de 1.293 de lei într-un cont indicat de aceștia.

Ulterior, persoana vătămată ar fi încercat contactarea telefonică a unuia dintre autori, însă a constatat că numărul de telefon este folosit de o terță persoană.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în vederea identificării autorilor și recuperării prejudiciului.

Curier Județean

15 – 16 mai 2026 | Zilele Băilor Sărate la Ocna Mureș: Două zile de spectacole, tradiții și momente artistice. Programul complet

Bogdan Ilea

Publicat

acum 32 de minute

în

16 aprilie 2026

De

15 – 16 mai 2026 | Zilele Băilor Sărate la Ocna Mureș: Două zile de spectacole, tradiții și recitaluri. Programul complet Programe artistice, recitaluri și momente dedicate tradițiilor locale sunt câteva dintre momentele pregătite de organizatori cu ocazia Zilelor Băilor Sărate de la Ocna Mureș. Manifestările vor debuta în 15 mai, cu o expoziție de […]

Compartimentul Registrul Agricol, mutat în sediul Direcției de Venituri a Primăriei Alba Iulia: „Ne dorim ca fiecare cetățean să găsească soluții rapide, într-un singur loc, fără timp pierdut și fără deplasări inutile" Începând de joi, 16 aprilie 2026, Compartimentul Registrul Agricol funcționează în sediul Direcției de Venituri a Primăriei Alba Iulia, iar serviciile oferite de […]

16 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează joi, 16 aprilie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

