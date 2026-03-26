Emma Laris, elevă a Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, calificată la etapele naționale la 3 olimpiade școlare

Performanță deosebită a unei eleve de la Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia.

Emma Laris s-a calificat la etapele naționale la 3 olimpiade școlare.

Cea mai recentă calificare a sa este la etapa națională a Olimpiadei Lectura ca abilitate de viață.

Ea se calificase anterior la etapele naționale la Olimpiada de Educație Tehnologică și Olimpiada de Limba și Literatura Română.

„Sunt rezultate de excepție obținute de eleva noastră dragă”, a transmis directorul Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, Nicolae Andron.

