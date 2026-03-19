FOTO | Emma Laris, elevă a Școlii Generale Nr. 6 „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, a obținut două rezultate impresionante: Calificare la faza națională a olimpiadelor de Română și Educație Tehnologică

Emma Laris, elevă a Școlii Generale Nr. 6 „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, a obținut două rezultate impresionante: Calificare la faza națională a olimpiadelor de Română și Educație Tehnologică

Emma Laris, elevă a Școlii Generale Nr. 6 „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, s-a calificat la etapa națională a două competiții școlare: Olimpiada de Educație Tehnologică și Olimpiada de Limba și Literatura Română.

Performanța elevei a fost anunțată într-o postare publicată de Samson Ana Maria, într-un grup destinat școlii, unde au fost transmise felicitări atât elevei, cât și cadrelor didactice care au pregătit-o.

,,Rezultate extraordinare ale elevei școlii noastre, Emma Laris. Va participa la 2 concursuri la etapa națională: la Olimpiada de Educație Tehnologică și la Olimpiada de Limba și Literatura Română.

Felicitări atât ei, cât și doamnelor profesoare care au pregătit-o!”, se arată într-o postare publicată de Samson Ana Maria, într-un grup destinat Școlii Generale Nr. 6 ,,Ion Agârbiceanu” Alba Iulia.

