Emil Gânj, plasat pe lista celor mai căutați criminali din Europa: Bărbatul din Mureș și-a ucis fosta iubită, apoi i-a incendiat casa. Recompensa oferită de Poliție pentru găsirea sa

Emil Gânj, plasat pe lista celor mai căutați criminali din Europa: Bărbatul din Mureș și-a ucis fosta iubită, apoi i-a incendiat casa. Ce recompensă oferă Poliția pentru găsirea sa
Emil Gânj, bărbatul deosebit de periculos din județul Mureș care și-a ucis fosta iubită, apoi i-a incendiat casa, a fost adăugat pe lista celor mai căutați criminali de pe lista Europol.
Autoritățile din țara noastră încearcă de trei luni să îi dea de urmă, însă fără niciun rezultat. Iar Poliția oferă o recompensă de 5.000 de euro celor care pot da orice informație despre el.
Pe site-ul Europol au fost postate mai multe fotografii, detalii despre identificarea lui Gânj, dar și avertizarea că individul este considerat extrem de periculos.
În tot acest timp, autoritățile de la noi încearcă să verifice toate pistele care ar putea să ofere noi indicii despre locul unde s-ar putea ascunde. În județul Mureș încă se fac filtre.
Căutările au fost extinse în mai multe județe de la noi și au fost verificate casele abandonate ori alte locuri în care Emil Gânj s-ar putea afla.
Familia victimei este păzită de polițiști
Familia tinerei ucise cu brutalitate este păzită și acum de către oamenii legii. Vecinilor le este teamă că bărbatul se va întoarce și va comite o nouă faptă.
Magistrații Tribunalului Mureș au emis pe numele lui Emil Gânj un mandat european de arestare pentru răpire, omor calificat și distrugere prin incendiere.
