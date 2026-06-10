FOTO ȘTIREA TA | „Sahara” în stațiile de autobuz din Alba Iulia. Localnicii, revoltați: ,,Efectiv te sufoci pe căldura asta. Autobuzele vin din oră în oră și mori de cald”

„Sahara” în stațiile de autobuz din Alba Iulia. Localnicii, revoltați: ,,Efectiv te sufoci pe căldura asta. Autobuzele vin din oră în oră și mori de cald”

Temperaturile ridicate resimțite odată cu venirea verii încep să dea bătăi de cap anumitor locuitori din Alba Iulia, mai ales celor care sunt nevoiți să folosească constant transportul în comun.

Mai exact, o persoană anonimă a publicat, pe o rețea de socializare, într-un grup destinat oamenilor din Alba Iulia, un mesaj în care ridică problema căldurii pentru cei care așteaptă în stațiile de autobuz.

Postarea face referire la lipsa copacilor sau a băncilor pentru vârstnici, programul autobuzelor și temperaturile în continuă creștere.

Mesajul de persoana anonimă, în formula integrală, este următorul:

,,Care ar fi soluția pentru stațiile de autobuz în care efectiv te sufoci pe căldura asta (și nici măcar nu a venit canicula)?

Copaci nu avem pentru umbră sau, dacă sunt, nu există o bancă pentru vârstnici, autobuzele vin din oră în oră și în stație mori de cald pe 30 de grade afară.

Ce soluție se găsește, pentru că văd că asta funcționează ca majoritatea lucrurilor din orașul ăsta: prost și foarte prost?!

P.S. Vin eu cu o idee. În Cluj este pus un strat ca de pământ cu mușchi verde peste sticlă.”, se arată în mesajul publicat.

În secțiunea de comentarii, internauții au dezbătut pe marginea subiectului:

,,Stația de sticlă e mai mult estetică decât protectivă. De asemenea, într-adevăr, foarte călduros în unele autobuze. Dar! Vă îndemn să faceți o vizită la București, capitala României. Așa căldură, jeg în autobuze și căldură, n-am văzut în viața mea. Literalmente îți era scârbă să stai pe scaun sau să te sprijini de ceva.”, a scris un internaut.

,,Niște panouri solare și instalat un aer condiționat, rece /cald”, a fost propunerea unei femei.

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