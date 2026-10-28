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Credite declarate scadente anticipat: ÎCCJ clarifică ce dobânzi pot fi cerute de la consumatori

Ioana Oprean

Publicat

acum 44 de minute

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Credite declarate scadente anticipat: ÎCCJ clarifică ce dobânzi pot fi cerute de la consumatori

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit că, în cazul creditelor declarate scadente anticipat, creditorii pot include în datoria exigibilă dobânda remuneratorie acumulată și ajunsă la scadență până la momentul declarării scadenței anticipate, dar nu și dobânda aferentă perioadei rămase până la expirarea inițială a contractului.

Petrecerea Divorțaților

Prin Decizia nr. 123 din 26 octombrie 2026, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al instanței supreme a admis sesizarea formulată de Tribunalul Timiș – Secția a II-a Civilă și a interpretat sintagma „datoria exigibilă”, prevăzută la art. 38 alin. (7) din OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Potrivit interpretării ÎCCJ, în suma datorată de consumator pot fi incluse dobânzile remuneratorii scadente până la data declarării scadenței anticipate. În schimb, dobânzile aferente perioadei ulterioare acestui moment, până la termenul final prevăzut inițial în contract, nu pot fi incluse în datoria exigibilă în acest temei.

În motivarea soluției, instanța supremă a avut în vedere atât interpretarea sistematică a dispozițiilor art. 38 din OUG nr. 50/2010, cât și scopul reglementării, care urmărește să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorilor în relația cu instituțiile de credit.

ÎCCJ a subliniat că includerea tuturor costurilor aferente întregii durate contractuale ar fi contrară acestui obiectiv, în condițiile în care, după declararea scadenței anticipate, consumatorul nu mai beneficiază de perioada de rambursare stabilită inițial prin contract.

Decizia stabilește un reper pentru interpretarea unitară a legislației în materia creditelor de consum și poate contribui la creșterea predictibilității juridice în raporturile dintre debitori și creditori.

Hotărârea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după redactarea considerentelor și semnarea deciziei.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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