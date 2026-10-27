UPDATE FOTO | Accident rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe strada Biruinței din Oarda
Accident rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe strada Biruinței din Oarda
Un accident rutier a avut loc marți seara, în jurul orei 19.40, în Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit pe strada Biruinței din Oarda.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în Oarda, pe strada Biruinței.
În accident ar fi 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si 1 ambulanță SAJ.
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