13 clădiri industriale degradate vor fi demolate într-un oraș din Alba: Cât se estimează că va dura operațiunea
13 clădiri industriale degradate vor fi demolate într-un oraș din Alba: Cât se estimează că va dura operațiunea
Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului (SPAP) Sebeș a lansat achiziția lucrărilor de demolare pentru construcțiile de pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 59, înscrise în CF 71399 și CF 71225. Valoarea estimată a contractului este de 1.222.100 de lei cu TVA, iar termenul-limită pentru primirea ofertelor este 12 noiembrie 2026.
Ce urmează să dispară
Pe cele două parcele, cu suprafețe de 41.113 mp (CF 71225) și 13.012 mp (CF 71399), se află în total 13 construcții industriale degradate: șapte pe prima parcelă, cu regim maxim de înălțime S+P, și șase pe a doua, de până la P+2E. Clădirile sunt dezafectate și într-o stare avansată de degradare. O expertiză tehnică, întocmită de un birou de proiectare din Sebeș, a recomandat demolarea. Terenul a intrat în patrimoniul municipiului prin HCL 190/2025, iar prin HCL 29/2026 imobilele au fost date în administrarea SPAP Sebeș.
Lucrările se vor executa pe baza Proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desființare nr. 181/2026, întocmit de S.C. ARENCO GROUP S.R.L., a Certificatului de Urbanism nr. 170/14.05.2026 și a Autorizației de desființare AD_1/29.09.2026. Caietul de sarcini a fost aprobat pe 16.10.2026. Vegetația crescută spontan (arbori, arbuști, tufișuri) va fi și ea îndepărtată, astfel încât terenul să rămână liber de sarcini.
De ce se demolează
Autoritatea argumentează că vechile structuri de beton, afectate de carbonatare și coroziunea armăturii, pot deveni instabile, iar ruinele atrag vandalism, activități ilegale, rozătoare și câini vagabonzi. Pe partea economică, eliminarea lor ar trebui să crească valoarea proprietăților din jur și să elibereze un teren util pentru parcări, parcuri, locuri de joacă sau locuințe noi. Primăria menționează și posibilitatea ca terenul să devină spațiu verde sau să găzduiască o clădire nouă, eficientă energetic.
Termene și bani
Executantul va avea 8 luni de la ordinul de începere. Graficul orientativ prevede organizarea de șantier în primele două săptămâni, deconectarea utilităților, demontarea elementelor recuperabile, demolarea suprastructurilor în lunile 2-4, sortarea și evacuarea deșeurilor până în luna 5, apoi curățarea terenului, verificările finale și predarea amplasamentului. Graficul nu include demolarea fundațiilor și a elementelor subterane.
Garanția de bună execuție este de 10% din prețul contractului fără TVA. Dacă este constituită prin rețineri succesive din facturi, suma inițială depusă este de 0,5%. Prețul rămâne ferm primele 6 luni, apoi poate fi ajustat pe baza indicelui costului în construcții (ICC) publicat de INS.
foto: arhivă
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