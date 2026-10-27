Sport

Blăjeanul Victor Oniga, dublă pentru România Under 17, la primul meci oficial, în calificările pentru CE

Dan HENEGAR

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Blăjeanul Victor Oniga a reușit dublă pentru România Under 17, la primul meci oficial, în calificările pentru CE, 4-0 cu Insulele Feroe

Fotbalistul din Alba, legitimat la Csikszereda Miercurea Ciuc a realizat o dublă în prima repriză, în disputa din Cipru, la primul său meci oficial sub „tricolor”

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Petrecerea Divorțaților

Oniga este cel mai important produs al fotbalului din „Mica Romă” din ultimele decenii, de la Daniel Tătar, actualul antrenor al CIL Blaj.

Oniga are 16 ani, fiind descoperit de antrenorii Alin Hancăș și Olimpiu Cucerzan, la CSȘ Blaj, clubul din orașul natal. Hancăș și Cucerzan sunt recunoscuți la nivel județean pentru munca la nivel juvenil, meritând aprecieri din acest punct de vedere.

Are numeroase trofee cucerite pe plan intern, cu FCSB și Viitorul Cluj, echipe la care a impresionat în ultimii 2 ani. În vară a fost legitimat de FK Csikszereda Miercurea Ciuc, fiind în două rânduri rezervă în Superligă.

Oniga a debutat în această toamnă la România under 17, în dubla cu Slovenia, când a marcat un gol. La reprezentativa națională activează și albaiulianul Ovidiu Ceclan, antrenor cu portarii

Reprezentativa României formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2010 a debutat marți, 27 octombrie, în prima rundă a calificărilor pentru Campionatul European U17 din 2027, găzduit de Letonia.

Tricolorii pregătiți de Alexandru Ciobanu s-au impus cu 4-0 în fața Insulelor Feroe. Golurile au fost marcate de Victor Oniga (min. 33 și 36), Ștefan Nastac (min. 63) și David Loghin (min. 83).

România face parte din Grupa 13 în care se mai află și selecționata din Cipru, gazda meciurilor. Celălalt meci din calificări al României, împotriva Ciprului, se va disputa luni, 2 noiembrie, de la ora 15:00, pe stadionul Ethnikos Achnas.

Oniga a fost descoperit de extraordinarii antrenori Alin Hancăș și Olimpiu Cucerzan, activând de la 6 ani la CSȘ Blaj, de unde s-a transferat în 2024 la FCSB, în 2025 la Viitorul Cluj și în vara trecută la FK Csikszereda Miercurea Ciuc.

12. Andrei – 7. Berceanu (2. Ivan, 83), 4. Loghin-cpt., 5. Roșiu, 18. Mânzu (3. Drăghici, 69) – 6. Niculescu – 8. Pădure (13. Amarandei, 83), 16. Argeșanu, 10. Manolache, 11. Nastac – 19. Oniga. Selecționer: Alexandru Ciobanu

Foto, informații: FRF

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