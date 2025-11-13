Elevii scapă de diferențele mari de notare și favoritisme. Standardele vor asigura evaluări corecte și comparabile între școli

Adio notelor „după ureche”! Din toamna anului viitor, elevii vor fi evaluați după criterii unitare. Toți elevii, indiferent de școală sau profesor, vor fi notați după aceleași standarde, o măsură mult așteptată de comunitatea școlară.

În prezent, modul de notare variază mult de la profesor la profesor, generând un sentiment de inechitate între elevi. „Uneori nota reflectă mai degrabă stilul profesorului sau dificultatea școlii decât competențele reale ale elevului”, explică Bogdan Gogan, vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor. Standardizarea urmărește să elimine subiectivismul și bunul plac, oferind criterii clare pentru fiecare notă.

Profesorul Doru Căstăian subliniază că standardele stabilesc praguri minime pentru fiecare calificativ, iar descriptorii arată cum se poate atinge acele praguri. Specialista în educație Daniela Vișoianu adaugă că o notă de 7 ar trebui să reflecte aceleași competențe pentru un elev din București sau dintr-o zonă izolată de munte, ceea ce permite monitorizarea eficienței programelor școlare la nivel național.

Ministrul Educației a anunțat că procesul de elaborare a standardelor de evaluare și notare va fi finalizat pentru învățământul primar și gimnazial până în iunie 2026, iar pentru liceu, odată cu începerea anului școlar 2026-2027, vor fi implementate atât programe noi, cât și standarde de evaluare.

În prezent, notele sunt adesea influențate de bun plac sau de comportamentul elevilor. Profesorii folosesc frecvent notele ca instrument de disciplinare, afectând corectitudinea evaluării. De asemenea, există o „inflație” de note mari, care nu reflectă realitatea competențelor, fenomen vizibil la Evaluarea Națională, unde discrepanțele dintre mediile gimnaziale și rezultatele examenelor sunt frecvente.

Standardizarea va aduce transparență și echitate. Elevii vor ști exact ce se așteaptă de la ei, iar notele vor reflecta mai bine competențele reale. Profesorii vor beneficia de ghiduri comune, reducând presiunea deciziilor subiective și oferind un cadru mai clar pentru evaluare.

Implementarea standardelor nu va fi ușoară. Profesorii trebuie să-și ajusteze metodele, iar succesul depinde de feedback onest și de implicarea comisiilor școlare. „Profesorii au nevoie de sprijin consistent pentru a se adapta și a asigura evaluări corecte”, spune Daniela Vișoianu.

Pe lângă standardizarea notelor, elevii cer și o reformă reală a programei. Majoritatea consideră că materiile sunt prea teoretice, încărcate și insuficient conectate la realitatea modernă. Este nevoie de competențe reale, nu doar de memorare, a declarat Bogdan Gogan.

