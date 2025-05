Economistul Radu Georgescu | ”Vom avea o vară foarte fierbinte: începe emisiunea Insula Iubirii, iar economic vom avea filmele Game of Thrones și Survivors”

Economistul Radu Georgescu avertizează din nou că România este la un pas de a ajunge în Junk. Acesta spune că în România va urma o vară fierbinte, iar din punct de vedere economic vom avea filmele Game of Thrones și Survivors.

”Ieri s-a publicat P&L-ul României la aprilie. În primele 4 luni Romania are un deficit bugetar de 3%, adică a cheltuit 55 miliarde mai mult decât a încasat. România cheltuie 30% mai mult decât încasează.

Dacă mergem în aceeași direcție economică și nu se fac reduceri de salarii și creșteri de taxe, în 2025 vom avea, probabil, un deficit bugetar de peste 10% din PIB.

Toate agențiile de risc au spus că ne pun în Junk dacă nu reducem deficitul bugetar. Anul acesta ar trebui redus cu 50 miliarde lei, o sumă foarte mare pentru economia României.

Băncile străine ne-au pus deja de 6 luni în Junk. De 6 luni, cotațiile titlurilor de stat emise de România în euro și dolari au dobânzi similare cu cele ale Turciei, țară care este deja în Junk.

Pe 4 iunie, România trebuie să prezinte Comisiei Europene un plan concret de reducere a deficitului bugetar, adică în câteva zile.

Viitorul Prim Ministru și viitorul Guvern vor fi de sacrificiu, nu știu cine va accepta acest lucru. Vor rămâne în istorie fie ca Guvernul în timpul căruia România a intrat oficial în Junk, fie va trebui să ia niște măsuri foarte nepopulare și se vor compromite din punct de vedere politic.

Foarte puțin probabil ca tehnocrați/specialiști sau antreprenori vor accepta să intre acum în politică – vezi ce s-a întâmplat cu vânzările Tesla după ce Elon Musk a intrat în politică și vânzările au scăzut 50% în câteva luni.

Pe 8 august, agenția Fitch va trimite raportul economic pentru România.

Concluzii

Vom avea o vară foarte fierbinte: în primul rând, peste o lună va începe emisiunea Insula Iubirii, știm ce se întâmplă cu România când începe Insula Iubirii.

Iar pe plan politic și economic vom avea filmele Game of Thrones și Survivors. Păstrând metafora din filmul Game of Thrones, deși astronomic vine vara, din punct de vedere economic vine iarna: Winter Is Coming!”, a scris economistul pe Facebook.

