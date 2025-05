Economistul Radu Georgescu: „Am un deja vu din 2008. De 2 ani explic că vin noi valuri tsunami peste România. Țara e nepregătită”

„De 2 ani explic că vin valuri tsunami peste România”, afirmă într-o postare în mediul online economistul Radu Georgescu. Acesta mărturisește că trăiește „un deja vu din 2028”, când traiectul economic al României era prezentat în culori pastelate și a urmat… un tsunami.

„De 2 ani explic familiei, clienților CFO Network și celor care mă urmăresc pe rețelele sociale că am un deja vu din 2008.

În 2008 Primul Ministru spunea că avem cea mai mare creștere economica din Europa! Probabil și din Galaxie. În media apăreau știri că Romania este tigrul Europei din punct de vedere economic. Că economia duduie. Bursa din România era la cote maxime. Eu nu mai înțelegeam nimic.

Lucram la o bancă cu sediul în America. Cei de la sediu ne trimiteau săptămânal emailuri în care ne spuneau că vine un tsunami economic peste România. În primăvara lui 2008, cei din America au luat o decizie radicală. Au hotărât stoparea creditării în România. În 2009 valurile tsunami au ajuns în România. Economia României a scăzut cu 7%. Bursa a scăzut cu 80%. Ne-au trebuit 10 ani pentru a ajunge la nivelul economic din 2008.

De 2 ani explic că vin noi valuri tsunami peste România. Primele semne au fost acum 3 ani, când Romania a început să plătească cele mai mari dobânzi la credite din UE. Când vin valurile tsunami, primul fenomen este că apa din mare se retrage sute de metri. Mulți oameni m-au ascultat și s-au îndepărtat de plajă și s-au pregătit pentru impact. Am observat însă și mulți inconștienți care au stat pe plajă pentru a aduna scoici. Aceștia sunt complet nepregătiți mental și financiar.

Vor fi primii afectați.

Acum valurile tsunami au început să se vadă cu ochiul liber. Toată lumea vorbește despre ele. Inclusiv politicienii. În curând vor ajunge pe plajă. Mulți care au adunat scoici mă întreabă ce trebuie să facă. Ca și în 2008, Romania este nepregătită. Fără Guvern. Cu deficitul bugetar în pom. Cu aceiași politicieni care ne spuneau acum 2 luni că avem cea mai mare creștere economică din Europa. Probabil și din Galaxie.

Și în 2008 și acum am abuzat de steroizi ( împrumuturi) pentru a crește economia. În 2009 am intrat în sevraj pentru că nu am mai putut să luăm steroizi. Acum ne obligă UE să nu mai luăm steroizi. Urmează o nouă perioada de sevraj. Întrebarea este dacă perioada de sevraj va dura mai mult sau mai puțin de 10 ani. Totuși, observ că este ceva constant în România. Și în 2008 toată România se uita la Insula Iubirii (atunci se numea Vara Ispitelor).

