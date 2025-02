Economistul Radu Georgescu: „Social media este cel mai puternic instrument de marketing din acest moment”

Economistul Radu Georgescu este de părere că social media este cel mai puternic instrument de marketing din acest moment. Cu toate acestea, el afirmă, într-o postare pe rețelele sociale, că socializarea se poate face doar online. „Socializarea online nu este reală si este doar pierdere de timp”, este verdictul lui Radu Georgescu.

„Eu stau maxim 10 min. / zi pe rețelele sociale. Singura mea interacțiune cu social media este când pun articole despre contabilitate și fiscalitate. Am de 5 ani cont pe social media, dar nu am pus nicio poză personală: poze cu familia, ieșiri în oraș cu prietenii, când merg cu bicicleta etc.

Cred că socializarea se poate face doar offline. Socializarea online nu este reală și este doar pierdere de timp. Totuși, social media este cel mai puternic instrument de marketing din acest moment. Mai puternic decât media clasică: TV, ziare etc.

De ce scriu articole pe social media:

1. Mesajele tale profesionale ajung la un public mult mai mare decât la TV, ziare etc. Ultimul articol, scris săptămâna trecutăp pe Linkedin, a fost citit de 190.000 de oameni. Când merg la TV sau scriu in ziare, mesajul meu ajunge doar la câteva mii de oameni.

2. Social media este cea mai eficientă formă de marketing. Acest articol l-am scris în 10 minute. În media clasică: TV, ziare, ar fi trebuit să plătesc cel puțin 20.000 euro ca să ajung la 190.000 de oameni.

3. Trebuie să fii un brand, iar mesajul să fie nișat. Sunt persoane care mă întreabă de ce nu pun poze personale. Nu pun poze personale pentru că pe social media vreau să fiu asociat cu tipul care vorbește despre contabilitate și fiscalitate”, a scris Radu Georgescu în mediul online.

