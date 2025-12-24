Economistul Radu Georgescu: România are cele mai mari dezechilibre economice din Europa. Deficit bugetar, deficit comercial, deficit de Cont Curent

Economistul Radu Georgescu vorbește într-un text, publicat pe o rețea de socializare, despre situația actuală a economiei și a piețelor financiare, comparând valorile acțiunilor internaționale cu evoluția bursei din România.

Georgescu subliniază desechilibrele economice ale României, deficit bugetar, deficit comercial și de cont curent, alături de inflația ridicată și scăderea puterii de cumpărare, și se întreabă dacă aceste creșteri ale bursei românești sunt logice sau sustenabile.

El își mai exprimă surprinderea față de faptul că Bursa de la București a crescut mult mai rapid decât acțiunile Berkshire Hathaway, compania lui Warren Buffett, deși principii fundamentale de investiții, cum ar fi cele promovate de Buffett, ar sugera prudență.

Textul publicat integral de Radu Georgescu este următorul:

Ce naiba se întâmplă cu economia? Nu mai sunt valabile principiile economice? Nu mai este nimic valabil din ce am învățat de la Warren Buffett? Am făcut o mare prostie că 20% din banii familiei sunt în acțiunile companiei lui Warren Buffett?

Bursa de la București a crescut cu 40% în 2025!!! De 4 ori mai mult decât acțiunile firmei lui Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Iar Berkshire Hathaway este acționar principal la Apple.Poftim??? Cum naiba este posibil?

România are cele mai mari dezechilibre economice din Europa: deficit bugetar, deficit comercial, deficit de Cont Curent. Puterea de cumpărare a românilor scade accelerat din cauza celei mai mari inflații din Europa. Vânzările scad. Profitul companiilor scade. Chiar nu mai este nimic logic în economie? Trebuie să încep și eu să cumpăr acțiuni la Bursa din România? Trebuie să vând acțiunile Berkshire Hathaway?

Anul acesta am recitit cartea Bulgărele de zăpadă, care este biografia lui Warren Buffett. Cartea este despre a înțelege ce faci și de ce faci. Este despre a înțelege fundamentele. Este valabil și în viața personală și în carieră.

Mi-am reconfirmat că este foarte bine că 20% din banii familiei sunt în compania lui Warren Buffett. Săptămâna asta am mai cumpărat acțiuni la Berkshire Hathaway.

PS: În ultima perioadă multă lume mă întreabă dacă trebuie să cumpere argint deoarece prețul argintului a crescut cu 150% în 2025!!! Dar probabil doar 1% se întreabă de ce naiba crește prețul argintului atât de mult? Am studiat ce se întâmplă cu prețul argintului iar motivul vine din inginerii financiare. Îți doresc un an nou plin de sănătate și realizări! Ah..și să fii atent la fundamente.

