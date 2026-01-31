Economistul Radu Georgescu: „O mare anomalie monetară va face ca inflația să crească în continuare în România și oamenii să sărăcească și mai mult”
„Ieri, pe planeta Pământ s-au întâmplat 2 evenimente economice extrem de importante. Acestea te vor afecta direct
chiar dacă ai zero interes pentru ele.
Să începem:
1. Prețurile la aur și argint s-au prăbușit într-un mod epic. Prețul aurului a scăzut cu 12%!!! Într-o zi… Este cea mai mare scădere din ultimii 45 de ani. Prețul argintului a scăzut cu 36%!!! Într-o zi… Este cea mai mare scădere din istoria civilizației umane. Toate acestea au legătură cu știrea de la punctul 2. Totuși, ieri eu am cumpărat aur și argint
Fundamentele pentru aur și argint nu se schimbă. Aurul va fi în continuare cea mai puternică protecție monetară de pe planeta Pământ. Este de 10.000 de ani. Argintul va fi în continuare foarte căutat de firmele care produc electronice. De 3 ani se consumă mai mult argint decât se extrage din pământ.
2. Kevin Warsh va fi viitorul președinte al Băncii Centrale din US (FED). El este văzut de către piețe că se va lupta să protejeze populația de inflație. Acesta este principalul scop al unei Bănci Centrale. Banca Centrală trebuie să protejeze populația de inflație. În câteva ore după numirea lui, dolarul a crescut spectaculos. Oamenii au vândut cantități enorme de aur și argint deoarece cred că Kevin Warsh va reduce inflația în US și va întări dolarul.
Ca o comparație, BNR face invers decât face Banca Centrală din US. BNR a abandonat principalul scop al său. Nu mai este intersată să protejeze populația de inflație.
În România este o mare anomalie monetară. Inflația (10%) este mult mai mare decât dobânda de referință a BNR (6,5%). Acest lucru se numește dobândă real negativă. Probabil, Romania are cea mai mare dobândă negativă de pa planeta Pământ. De exemplu în US dobândă de referință a FED este 3,75%. Iar inflația este 2,7%.
Deci dacă BNR ar gândi că FED, dobânda de referință în România ar trebuie să fie cel puțin 11%. Această anomalie din România face ca inflația să crească în continuare. Iar oamenii vor sărăci și mai mult. Capitalurile externe vor evita să vină în România. Niciun investitor extern nu va băga bani într-o țară unde inflația este mult mai mare decât randamentul banilor”, afirmă economistul Radu Georgescu într-o postare publicată sâmbătă, 31 ianuarie 2026, în mediul online.
