Economistul Radu Georgescu: „Niciodată să nu pariezi împotriva Americii! Aviz celor care cred că americanii nu știu economie!”

Econnomistul Radu Georgescu amintește vorbele lui Warren Buffett („Niciodata să nu pariezi impotriva Americii!”) și aduce argumente la zi în susținerea acestei afirmații celebre.

„In aceste zile este un razboi economic intr-un colt este univesitatea Wharton, cea mai buna scoala de business din lume.

Donald Trump a absolvit aceasta universitate. Intr-un colt este universitatea economica de la Beijing.

Sa vedem rezultate dupa prima repriza:

1. Dobanda platita de US a scazut cu 15% in ultimele 2 zile. Saptamana trecuta US platea 4,5% la obligatiuni. Azi plateste 3,9%. In acest fel US economiseste dobanzi de 200 miliarde $/an. Acest lucru se intampla deoarece investitorii au plecat de pe burse si cumpara masiv obligatiuni emise de US. Nu cumpara obligatiuni emise de China. Ups. US – China 1-0.

2. A scazut pretul la matase. Matasea este principala materie prima exportata de China in US. Pretul la matase a scazut. UPS. US – China 2-0.

3. Pretul la petrol a scazut cu 15%. Saptamana trecuta pretul la barilul de petrol era 71 $. Azi este 61 $. Ups. Acest pret era in anul 2015. Donald Trump a spus ca va duce barilul la 60$ pentru a pune presiune pe Rusia. Rusia vinde in pierdere la acest pret. US – China / Rusia 3-0. Ups. Pai ce facem, Bobita? Stim si noi ceva economie?

4. Aceasta postare este pentru toti cei care cred ca americanii nu stiu economie. Si ca poti sa pariezi impotriva lor…”, a scris Radu Georgescu în mediul online.

