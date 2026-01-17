Economistul Radu Georgescu: „Indicatorii economici sunt pe roșu, dar bursele cresc spectaculos”
Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra unei discrepanțe majore între realitatea economică și evoluția burselor, explicând de ce piețele financiare continuă să crească spectaculos.
Într-o analiză, Radu Georgescu susține că bursele ar fi trebuit să se prăbușească încă de acum doi ani, având în vedere deficitele bugetare uriașe, inflația ridicată, dobânzile mari și scăderea economiilor reale. Cu toate acestea, piețele continuă să urce, inclusiv Bursa de Valori București, care a înregistrat creșteri greu de justificat din punct de vedere economic.
Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:
Din punct de vedere economic, bursele trebuiau să se prăbușească de cel puțin doi ani. Toți indicatorii economici sunt pe roșu: deficite bugetare uriașe, inflație ridicată, dobânzi mari la credite. Totuși, bursele cresc spectaculos.
De exemplu, Bursa din București a crescut cu peste 50% în 2025, de peste trei ori mai mult comparativ cu bursa din America. Deși creșterea bursei din București nu are nicio logică economică:
- economia din România scade;
- consumul scade;
- profitul companiilor scade;
- România are cea mai mare inflație din Europa;
- companiile din România plătesc cele mai mari dobânzi la credite;
- aproape s-a dublat impozitul pe dividende;
- s-a dublat impozitul pe câștigul din vânzarea acțiunilor.
Indicatorul Warren Buffett are în 2026 cea mai mare valoare din toate timpurile. Are o valoare mai mare decât în 2008, când bursele s-au prăbușit. Warren Buffett spune că este cea mai bună metodă de a evalua o bursă. Indicatorul se calculează ca raport între capitalizarea bursei și PIB.
De doi ani, Warren Buffett vinde acțiunile. În 2026, stă pe un munte de cash. El știe că această bulă se va sparge, dar nimeni nu știe exact când. Acum, la bursă nu mai este vorba de economie, ci de psihologie. În 2026, în SUA va „ploua” cu dolari. S-au redus taxele salariaților, iar asta înseamnă că, în aprilie 2026, Guvernul SUA va restitui către populație aproximativ 200 de miliarde de dolari. Acești bani se vor duce în consum.
De asemenea, în 2026 s-au modificat regulile contabile. Companiile pot amortiza 100% din valoarea investiției în primul an de utilizare. Cei care cunosc contabilitate înțeleg că este vorba despre un credit fiscal imens pentru companii.
Donald Trump vrea să rămână în istorie drept cel care a crescut cel mai mult economia SUA. Probabil, bursa din SUA și economia vor crește accelerat cât timp Donald Trump va fi președinte, cu riscul ca, peste doi ani, să vină „mama” crizelor economice de până acum.
