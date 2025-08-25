Economistul Radu Georgescu: În plină austeritate, BNR-ul face cheltuieli care-i sfidează pe toți românii

Rămâi conectat

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 minute

„În plină austeritate, BNR-ul face cheltuieli care-i sfidează pe toți românii”, semnalează economistul Radu Georgescu. 

„Luna trecută am studiat bilanțul BNR-ului. Te doare capul ce scrie în acest raport. În iulie am scris un articol în care am spus ce scrie în bilanțul BNR:

– Salariul Guvernatorului BNR este mult mai mare decât salariul Guvernatorului Statelor Unite ale Americii (FED)

– Salariile anuale ale BNR depășesc 500 milioane lei

– Angajații primesc prime 3 salarii nete

– Sunt peste 200 de Directori și Șefi de departamente

– Salariul unui Director ajunge la 50.000 lei

– În 2025 s-au bugetat cheltuieli de protocol de 14 milioane lei ( pentru produse din carne, fructe de mare etc)

Ce a făcut BNR după ce am scris acest articol?

– A șters toate declarațiile de avere ale angajaților de pe site-ul BNR

– A dat un comunicat în care spune că nu este treaba mea pe ce cheltuie banii

– Consilierii Guvernatorului BNR, Cristian Bichi și Catalin Dumitrescu, m-au jignit într-un mod vulgar , motivul fiind că am avut curaj să vorbesc despre BNR

Ieri m-am uitat pe site-ul cu achizițiile publice să văd ce cheltuieli a avut BNR în ultima lună. Te doare capul

În timp ce Premierul spune românilor că România este în austeritate, că trebuie să plătim mai multe taxe și că trebuie să strângem cureaua, BNR-ul face cheltuieli care sfidează pe toți românii

Ce cheltuieli a făcut BNR în ultima lună:

1. Produse din carne în valoare de 3.300.000 lei

2. Legume și fructe în valoare de 105.000 pentru vila de protocol de la Păltiniș

3. Fructe de mare în valoare de 68.000 lei pentru vila de protocol de la Păltiniș

4. Mocheta pentru vila de protocol din Păltiniș în valoare de 583.000 lei

5. Înlocuire tâmplărie vila de protocol din Păltiniș în valoare de 858.000 lei

6. Servicii reparații restaurant BNR în valoare de 6.148.000 lei

Eu am lucrat 2 ani în una dintre cele mai mari companii din Elveția. Dacă se întâmpla așa ceva în Elveția, toată conducerea instituției de stat ar fi fost demisă în maxim 24 ore.

În condițiile în care Guvernul vorbește de austeritate, creșteri de taxe și reduceri de cheltuieli, o instituție a statului face cheltuieli care sfidează pe toți plătitorii de taxe. Iar Guvernul, Ministerul de Finanțe, Curtea de Conturi ar fi trebuit să explice de ce nu a verificat nimeni aceste cheltuieli.

Dar noi nu suntem în Elveția. Din păcate noi suntem în țara bugetarilor Bichi și Dumitrescu care te jignesc într-un mod vulgar dacă ai curaj să vorbești despre cheltuielile statului

Ce mă mână pe mine în luptă? Sunt tatăl a 2 adolescenți. Nu vreau ca aceștia să muncească 11 luni pe an să plătească salariile nesimțite ale bugetarilor și cheltuielile lor iresponsabile. Vreau să trăiască într-o țară locuibilă”, spune Radu Georgescu.

