Economistul Radu Georgescu: În plină austeritate, BNR-ul face cheltuieli care-i sfidează pe toți românii
Radu Georgescu: În plină austeritate, BNR-ul face cheltuieli care-i sfidează pe toți românii
„În plină austeritate, BNR-ul face cheltuieli care-i sfidează pe toți românii”, semnalează economistul Radu Georgescu.
Citește și: Radu Georgescu: În orice carte de economie se spune că nu trebuie să crești taxele când economia încetinește
„Luna trecută am studiat bilanțul BNR-ului. Te doare capul ce scrie în acest raport. În iulie am scris un articol în care am spus ce scrie în bilanțul BNR:
– Salariul Guvernatorului BNR este mult mai mare decât salariul Guvernatorului Statelor Unite ale Americii (FED)
– Salariile anuale ale BNR depășesc 500 milioane lei
– Angajații primesc prime 3 salarii nete
– Sunt peste 200 de Directori și Șefi de departamente
– Salariul unui Director ajunge la 50.000 lei
– În 2025 s-au bugetat cheltuieli de protocol de 14 milioane lei ( pentru produse din carne, fructe de mare etc)
Ce a făcut BNR după ce am scris acest articol?
– A șters toate declarațiile de avere ale angajaților de pe site-ul BNR
– A dat un comunicat în care spune că nu este treaba mea pe ce cheltuie banii
– Consilierii Guvernatorului BNR, Cristian Bichi și Catalin Dumitrescu, m-au jignit într-un mod vulgar , motivul fiind că am avut curaj să vorbesc despre BNR
Ieri m-am uitat pe site-ul cu achizițiile publice să văd ce cheltuieli a avut BNR în ultima lună. Te doare capul
În timp ce Premierul spune românilor că România este în austeritate, că trebuie să plătim mai multe taxe și că trebuie să strângem cureaua, BNR-ul face cheltuieli care sfidează pe toți românii
Ce cheltuieli a făcut BNR în ultima lună:
1. Produse din carne în valoare de 3.300.000 lei
2. Legume și fructe în valoare de 105.000 pentru vila de protocol de la Păltiniș
3. Fructe de mare în valoare de 68.000 lei pentru vila de protocol de la Păltiniș
4. Mocheta pentru vila de protocol din Păltiniș în valoare de 583.000 lei
5. Înlocuire tâmplărie vila de protocol din Păltiniș în valoare de 858.000 lei
6. Servicii reparații restaurant BNR în valoare de 6.148.000 lei
Eu am lucrat 2 ani în una dintre cele mai mari companii din Elveția. Dacă se întâmpla așa ceva în Elveția, toată conducerea instituției de stat ar fi fost demisă în maxim 24 ore.
În condițiile în care Guvernul vorbește de austeritate, creșteri de taxe și reduceri de cheltuieli, o instituție a statului face cheltuieli care sfidează pe toți plătitorii de taxe. Iar Guvernul, Ministerul de Finanțe, Curtea de Conturi ar fi trebuit să explice de ce nu a verificat nimeni aceste cheltuieli.
Dar noi nu suntem în Elveția. Din păcate noi suntem în țara bugetarilor Bichi și Dumitrescu care te jignesc într-un mod vulgar dacă ai curaj să vorbești despre cheltuielile statului
Ce mă mână pe mine în luptă? Sunt tatăl a 2 adolescenți. Nu vreau ca aceștia să muncească 11 luni pe an să plătească salariile nesimțite ale bugetarilor și cheltuielile lor iresponsabile. Vreau să trăiască într-o țară locuibilă”, spune Radu Georgescu.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ministrul Apărării: „Vom colabora cu Ucraina la dezvoltarea de produse militare”
Ministrul Apărării: „Vom colabora cu Ucraina la dezvoltarea de produse militare” Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit, luni, 25 august 2025, cu omologul ucrainean, Denîs Șmîhal. Citește și: Ministrul Apărării: România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în faţa propagandei şi presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei Oficialul român a anunțat că cele […]
Ministrul Sănătății: Spitalele vor trebui să publice o serie de indicatori de transparență în activitate
Spitalele vor trebui să publice o serie de indicatori de transparență în activitate Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, sâmbătă, 23 august 2025, că din luna septembrie 2025 spitalele vor trebui să publice pe site-ul lor o serie de indicatori de transparență în activitate, cum ar fi numărul de pacienți internați sau cel al bolnavilor […]
Ministrul Apărării: România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în faţa propagandei şi presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei
Ministrul Apărării: România rămâne ferm de partea Ucrainei Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, duminică, 24 august 2025, că România rămâne ferm de partea Ucranei şi că ţara noastră nu va ceda în faţa propagandei şi presiunilor venite dintre partidele aliniate Moscovei. Oficialul a fost prezent la ceremoniile organizate de Ziua Naţională a Ucrainei. „Astăzi, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: În plină austeritate, BNR-ul face cheltuieli care-i sfidează pe toți românii
Radu Georgescu: În plină austeritate, BNR-ul face cheltuieli care-i sfidează pe toți românii „În plină austeritate, BNR-ul face cheltuieli care-i...
Ministrul Apărării: „Vom colabora cu Ucraina la dezvoltarea de produse militare”
Ministrul Apărării: „Vom colabora cu Ucraina la dezvoltarea de produse militare” Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit, luni, 25 august...
Știrea Zilei
VIDEO | SCANDAL la Alba Iulia, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor: 3 persoane REȚINUTE și conduse la Poliție, după ce au intervenit mascații!
SCANDAL la Alba Iulia, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor: 3 persoane REȚINUTE și conduse la Poliție, după ce...
FOTO | O viață în alb și negru, transformată în culoare: Povestea Mariei Lazsadi, care, la aproape 90 de ani, colorează fiecare zi petrecută la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia
O viață în alb și negru, transformată în culoare: Povestea Mariei Lazsadi, care, la aproape 90 de ani, colorează fiecare...
Curier Județean
ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de 40.500 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 18 – 22 august 2025
ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de 40.500 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în...
VIDEO | AMENZI de 8.500 de lei date de jandarmii din Alba la evenimentele din weekend de la Alba Iulia și Întregalde: 200 de articole de îmbrăcăminte confiscate în Talcioc
AMENZI de 8.500 de lei date de jandarmii din Alba la evenimentele din weekend de la Alba Iulia și Întregalde...
Politică Administrație
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru realizarea coridorului de mobilitate urbană integrată și sustenabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru realizarea coridorului de mobilitate urbană...
FOTO | Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă
Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă Renovarea școlii...
Opinii Comentarii
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...