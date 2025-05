Economistul Radu Georgescu: „În anii următori se vor sparge toate anomaliile economice din ultimii 7-8 ani. Aceste implozii vor genera probleme mari sociale”

„În anii următori se vor sparge toate anomaliile economice din ultimii 7-8 ani. Aceste implozii vor genera probleme mari sociale. Multe familii vor fi impactate”, avertizează economistul Radu Georgescu.

Acesta dezvăluie în context care sunt anomaliile la care face referire și modalitățile în care se va proteja el însuși.

1. Anomalia nr 1. Cursul euro este fixat de câțiva ani

În anul 1 de la ASE se învață corelația dintre Contul Curent și valoarea monedei din acea țară. Contul Curent arată câți bani străini ies/ intră în acea țară. Cu cât deficitul de Cont Curent este mai mare cu atât moneda locală este mai slabă.

România are cel mai mare deficit de Cont Curent din UE. Cursul a fost stabil pe baza anomaliei de la punctul 2. În mod curios, România a avut o politică monetară opusă altor țări care se luptă pentru a avea o monedă mai slabă pentru a încuraja exporturile (câteva exemple: US, Elveția, China etc)

Nu vreau să spun cât am bugetat eu cursul euro pentru anul 2026, deoarece nu vreau să generez un haos și mai mare. Pot doar să spun că Turcia are un deficit de Cont Curent similar cu al României. Dacă ești curios, poți să vezi evoluția lirei turcești.

2. Anomalia nr 2. Deficitul bugetar

România are cel mai mare deficit bugetar din UE. Despre deficit bugetar se învață tot în anul 1 de la ASE. Este o anomalie să ai deficit bugetar de 9% și o creștere economică de doar 1%. Asta înseamnă că fără deficit bugetar Romania ar avea o scădere a economiei foarte mare. Bănuiesc că știi că UE și toate agențiile de risc ne obligă să reducem deficitul bugetar.

3. Cum mă pregătesc eu

Am explicat de mai mulți ani că toți banii mei sunt în depozite în euro. Toate creditele mele sunt în euro, am explicat de multe ori de ce fac acest lucru. Din punct de vedere profesional trebuie să fim în top 10% din domeniul nostru.

Aceștia vor fi singurii care vor trece ușor peste turbulențele economice.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI