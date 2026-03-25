Economistul Radu Georgescu: Guvernul a luat împrumut 400 de milioane de la bănci. Consumul intern se prăbușește, producția se prăbușește, iar firmele pleacă din România
Economistul Radu Georgescu: Guvernul a luat împrumut 400 de milioane de la bănci. Consumul intern se prăbușește, producția se prăbușește, iar firmele pleacă din România
Economistul Radu Georgescu avertizează că împrumutul contractat recent de Guvern de la bănci, în valoare de 400 de milioane, la o dobândă anuală de 6,4% și pe doar 12 luni, nu este un motiv de optimism, ci un nou semnal de alarmă privind starea economiei României.
El susține că perioada scurtă a împrumutului arată lipsa de încredere a băncilor în evoluția economiei.
Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:
,,Evrika! După 7 încercări, Guvernul a reușit să ia bani împrumut de la bănci. Stai. Nu deschide șampania. Nu este motiv de sărbătoare. Trebuie să înțelegi cât a împrumutat Guvernul și în ce condiții. Guvernul a luat 400 de milioane de la bănci. Plătește o dobândă de 6,4% pe an, iar împrumutul este pe 12 luni. România plătește cele mai mari dobânzi la credite din Europa.
Bonus: faptul că împrumutul este doar pe 12 luni, asta înseamnă că băncile nu vor să riște să dea bani Guvernului. Nici băncile din România habar nu au cum va fi economia în România peste 12 luni. Acum, partea și mai îngrijorătoare.
Azi, Asociația Producătorilor de Mașini din Europa a publicat situația înmatriculărilor de mașini pe luna februarie. România are cea mai mare scădere din Europa a înmatriculărilor în februarie: -24%. De asemenea, România are cea mai mare scădere de la începutul anului: -29%. Bonus: înregistrările de mașini Dacia au avut cea mai mare scădere din Europa: -30%.
Pentru cei care sunt interesați de mașini, las în comentariu documentul, ca să înțelegi de ce Dacia a anunțat disponibilizări a peste 1.000 de oameni care lucrează în fabrică.
De asemenea, Renault a anunțat luna trecută că va produce noile modele Dacia în Turcia și Maroc.
Motivul explicat de șefii de la Renault:
• România are printre cele mai mari taxe salariale din Europa;
• cea mai mare inflație din Europa;
• cel mai mare cost de finanțare din Europa;
• și cele mai mari costuri la energie din Europa.
Ups. Adică tot ce este în responsabilitatea Guvernului. Paradoxal, din punctul de vedere al Guvernului, totul merge perfect. Dar consumul intern se prăbușește. Producția se prăbușește. Iar firmele pleacă din România. Dacia este cel mai mare exportator din România, iar industria auto reprezintă 50% din exporturi.
Dacă nu se întâmplă vreo magie economică în România în următoarele luni (să scadă accentuat inflația, să scadă prețurile la energie, să crească salariile), probabil, în vară, vor veni niște tipi de la FMI la București. Și nici nu va mai conta cine este la Guvern: Nicu, Marcel, Ilie etc.
