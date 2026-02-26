Actualitate

Economistul Radu Georgescu: Economia României se contractă puternic, este în șanț! Pe românește, oamenii și firmele sărăcesc

Economistul Radu Georgescu susține că datele recente publicate de BNR indică o deteriorare accentuată a situației economice, semnalată prin scăderea depozitelor bancare și a creditării atât pentru populație, cât și pentru firme.

Potrivit acestuia, evoluțiile din ianuarie 2026 arată un declin mai sever decât în perioada pandemiei, ceea ce confirmă adâncirea recesiunii economice începută la finalul anului trecut.

Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este următorul: 

Economia României se contractă puternic! Probabil știi că economia României a intrat în recesiune economică în trimestrul IV 2025. Posibil te-ai îngrijorat.

Stai să vezi datele pe trimestrul I 2026. Ieri, BNR a publicat datele sistemului bancar pe ianuarie 2026. Toți indicatorii bancari sunt pe minus!!

Nu s-a mai întâmplat așa ceva din 2012. Nu s-a întâmplat nici măcar în pandemie. A scăzut soldul banilor aflați în bănci, atât pentru populație, cât și pentru firme. Firmele au mai puțin bani cu 5,3% decât în decembrie 2025.

Pe românește, oamenii și firmele sărăcesc. Bonus: A scăzut soldul creditelor acordate de bănci, pentru toate categoriile de credite: credite imobiliare, credite de consum și credite pentru firme.

Pe românește, s-a pus frână creditării, iar unele bănci își retrag liniile de credit acordate firmelor. Concluzii: Reformele economice au reușit. Economia este în șanț.

