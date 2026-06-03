Un șofer de 74 de ani și-a aflat pedeapsa după ce a accidentat mortal un pensionar în parcarea unui centru comercial din Alba Iulia: Decizie în primă instanță

Judecătoria Alba Iulia a condamnat, miercuri, 3 iunie 2026 la u an și 10 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere un bărbat în vârstă de 74 de ani, găsit vinovat pentru infracțiunea de ucidere din culpă, după ce a accidentat mortal un bărbat de 81 de ani în parcarea magazinului Lidl din apropierea Bazinului Olimpic din Alba Iulia.

Accidentul s-a produs la 20 ianuarie 2022, iar bărbatul accidentat a decedat cinci zile mai târziu, în urma traumatismelor suferite.

Instanța a stabilit că șoferul a încălcat regulile elementare de circulație, deplasându-se pe sensul opus de mers și continuând manevra chiar în condițiile în care susținea că era orbit de soare.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit probelor administrate în dosar, șoferul a intrat în parcarea centrului comercial și a efectuat un viraj la stânga pentru a ocupa un loc de parcare aflat în apropierea intrării în magazin. În loc să se încadreze pe partea dreaptă a căii de circulație, acesta a circulat pe partea stângă, contrar sensului indicat prin marcajele rutiere existente.

În acel moment, a lovit cu partea stângă-față a autoturismului un bărbat care traversa zona carosabilă a parcării. Victima a căzut și a suferit leziuni extrem de grave la nivelul capului. După impact, șoferul a efectuat și o manevră de mers înapoi pentru a elibera persoana rămasă parțial sub vehicul.

Transportat de urgență la spital, bărbatul a murit pe 25 ianuarie 2022.

Expertiza medico-legală astabilit că decesul a fost cauzat de un traumatism cranio-cerebral sever, cu fracturi craniene, hemoragii și contuzii cerebrale produse în cadrul accidentului rutier. Medicii legiști au constatat existența unei legături directe între impactul din parcare și decesul victimei.

Apărarea șoferului: „Am fost orbit de soare”

În timpul urmăririi penale și ulterior în instanță, bărbatul a recunoscut fapta și și-a exprimat regretul. Acesta a susținut că, în momentul efectuării virajului, a fost orbit de razele soarelui și nu a observat pietonul. Totuși, judecătorul a remarcat că imaginile video și declarațiile martorilor contrazic parțial această explicație. Mai mult, soția bărbatului, aflată pe locul din dreapta-față, a declarat că observase victima la aproximativ un metru de autoturism înainte de impact.

Raportul de expertiză tehnică a arătat că autoturismul se deplasa cu o viteză relativ mică, între 9 și 12 km/h. Cu toate acestea, specialiștii au conchis că accidentul s-a produs pe un drum public în sensul legislației rutiere, astfel încât șoferul era obligat să respecte integral normele de circulație.

Instanța a reținut că acesta a încălcat două reguli esențiale: a circulat pe sensul opus direcției sale de deplasare și nu a oprit vehiculul în momentul în care pretindea că nu mai avea vizibilitate din cauza soarelui.

Judecătorul a constatat că și victima a încălcat regulile de circulație, traversând drumul din parcare pe direcție oblică și nu perpendicular, așa cum prevede legislația. Cu toate acestea, în analiza finală a răspunderii penale, instanța a apreciat că vina determinantă pentru producerea accidentului îi aparține bărbatului inculpat.

Pedeapsă cu suspendare

La individualizarea pedepsei, instanța a avut în vedere: vârsta înaintată a inculpatului (74 de ani), lipsa antecedentelor penale, studiile universitare și integrarea socială, recunoașterea integrală a faptei, cooperarea cu organele judiciare și trecerea a peste 4 ani de la producerea accidentului. Judecătorul a apreciat că tragedia reprezintă un „context accidental” în viața inculpatului și că scopul pedepsei poate fi atins fără executarea acesteia în penitenciar. Astfel, pedeapsa de un an și 10 luni de închisoare a fost suspendată sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani.

Rudele victimei solicitaseră daune morale suplimentare în procesul penal. Instanța a respins însă acțiunea civilă ca inadmisibilă, reținând că membrii familiei primiseră deja despăgubiri prin intermediul Fondului de Garantare a Asiguraților, după falimentul societății de asigurări la care era asigurat autoturismul implicat. În total, rudele victimei au primit aproape 150.000 de lei cu titlu de despăgubiri.

Hotărârea de miercuri, 3 iunie 2026, a Judecătoriei Alba Iulia, nu este definitivă. Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă

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