Economistul Radu Georgescu după ce România a intrat oficial în recesiune: Va fi mai rău ca în 2008. Trebuie să ne pregătim mental și financiar pentru ce va urma

Economistul Radu Georgescu avertizează că România a intrat în recesiune, susținând că datele economice recente indică o scădere a activității și o deteriorare a perspectivelor de creștere.

Radu Georgescu explică faptul că economia României a înregistrat două trimestre consecutive de scădere, ceea ce înseamnă, tehnic, intrarea în recesiune. În acest context, economistul atrage atenția că măsurile fiscale adoptate și presiunea tot mai mare asupra mediului privat pot accentua contracția economică, în loc să genereze o relansare.

El spune că România ar urma să treacă printr-o perioadă mai rea decât cea din 2008, consierând că o să ajungem în perioada Greciei în anii 2010-2014.

Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:

Șoc și groază! România a intrat în recesiune economică! Economia României a scăzut cu 1,9% în trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul III !

Bine, pentru cei care mă urmăresc pe rețelele sociale, nu este șoc și groază. Explic de 2 ani că vom ajunge aici și că trebuie să ne pregătim mental și financiar. Deși, până acum 6 luni, toată presa spunea că România a depășit economic Cehia, Ungaria și Slovacia, iar Bucureștiul a depășit economic Roma și Madrid! Repet ce explic de 2 ani.

În câteva cuvinte, economia înseamnă următoarele ecuații:

Bunăstare economică = bani (flux monetar)

Sărăcie = lipsa banilor (lipsa fluxurilor monetare)

Chiar și acum văd oameni care nu înțeleg aceste ecuații. Nu înțeleg ce se întâmplă pe lângă ei. Mulți nu înțeleg că va fi și mai rău din punct de vedere economic în România. Probabil va fi mai rău ca în 2008. Probabil România va fi ca Grecia în perioada 2010–2014.

România se va adânci și mai mult în recesiune, deoarece Guvernul nu înțelege aceste ecuații economice elementare. Prima greșeală a Guvernului a fost să crească aproape toate taxele.

Acest lucru a dus la scăderea fluxului de bani din economie, deoarece statul a luat din veniturile disponibile ale oamenilor. Din această cauză a scăzut consumul și economia. Acum, statul face a doua greșeală. Vrea să reducă cheltuielile statului.

Deci, o nouă măsură care va diminua fluxurile de bani din economie. Ecuația economică ne spune că, de fapt, statul ar trebui să crească fluxurile de bani și să ducă banii în activitatea economică, către firme. Partea proastă este că este doar începutul crizei economice din România, deoarece Guvernul face invers decât ar trebui să facă. Partea bună este că toată lumea învață, live, noțiuni elementare de economie. Inclusiv Guvernul.

Bine, învățăm economie live pe banii și nervii noștri. Spun încă o dată ce spun de 2 ani: Trebuie să ne pregătim mental și financiar pentru ce va urma.

