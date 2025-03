Economistul Radu Georgescu: „Donald Trump face exact ce spun mințile luminate din economie, încearcă să reducă drastic cheltuielile statului”

Economistul Radu Georgescu afirmă că soluția ca economia mondială să nu facă implozie este ca fiecare dintre țările lumii să reducă drastic cheltuielile statului.

„Mintile luminate de economie spun ca in curand economia mondiala va face implozie. Eu citesc toate interviurile lui Ray Dalio. Tipul acesta este economist si are o avere de 14 miliarde de dolari. Adica 20% din toti banii adunati din Romania ale companiilor si populatiei. Banuiesc ca stie ceva economie. El spune de mai multi ani ca deficitele foarte mari ale tarilor va face sa traim evenimente şocante pe care generatia actuala de pe planeta Pamant nu le-a trait. El spune ca este posibil ca tarile sa nu-si mai plateasca datoriile si imprumuturile. De asemenea este posibila nationalizarea banilor din banci.

El spune ca singura sansa ca sa nu ajungem in acest scenariu este ca statele sa reduca drastic cheltuielile. Si sa reduca drastic deficitele de cont curent si comercial. Adica statele sa produca in tara

Este un tip care este presedinte si a inteles acest lucru. Numele lui este Donald Trump. El face acum exact ce spun mintile luminate de economie. Incearca sa reduca drastic cheltuielile statului. Si sa reduca deficitele comerciale, aducand fabricile inapoi in US. Acest lucru se poate face doar prin taxe vamale.

Donald Trump nu este un idiot in economie. Plus ca si-a facut o super echipa de consultanti economici. Metaforic vorbind Donald Trump a facut un Real Madrid cu oameni de top. Majoritatea il stiu doar pe Elon Musk. Dar la ceremonia de investire a fost toata echipa „Real Madrid”. Printre ei un tip care se numeste Jamie Dimon. Este cel mai tare bancher din lume. CEO la cea mai mare banca din lume, JP Morgan. Un alt tip se numeste Jeff Bezos. Un alt tip se numeste Mark Zuckerberg. Mai era si un tip Sundar Pichai, CEO Google. Tipii astia nu sunt niste idioti. Si nu vor sa-si dea foc la firme

Dar toti au inteles ca sunt ca in filmul Matrix. Au 2 optiuni:

*Sa ia pasila rosie

Acest lucru inseamna ca lumea trebuie sa se trezeasca la realitate. Pe termen scurt va fi dureros deoarece vor trece prin sevraj.

*Sau sa ia pastila albastra. Si sa doarma in continuare.

US a hotarat sa ia pastila rosie. Romania si Europa nu vor sa ia pastila rosie. Inca… Cand am discutat acum 5 ani strategia cu Marius Tudosie aveam 2 posibilitati. Sa luam pastila rosie. Asta insemna sa facem noi produsele proprii. Sau sa luam pastila albastra. Asta insemna sa folosim produselor facute de altii. Am decis sa luam pastila rosie. S-a dovedit decizia corecta

Este infinit mai greu iei pastila rosie. Dar este infinit mai bine pentru familia ta, compania ta si pentru tara ta. Tu ce pastila iei? Rosie sau albastra?

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI