Radu Georgescu, economist: „Sunt semnale puternice de recesiune economică”

Creditarea s-a păbușit, economisirea populației s-a blocat, iar masa monetară a scăzut, acestea fiind semne clare de recesiune economică în România, potrivit economistului Radu Georgescu. Acesta a tras concluziile amintite după ce a studiat datele macroeconomice aferente lunii ianuarie 2025.

„In fiecare sambata dimineata citesc datele macroeconomice. Nu fac acest lucru pentru ca nu am ce face. O fac pentru ca vreau sa-mi protejez familia si pe clientii nostri de la CFO Network. O fac pentru ca nu vreau sa dau faliment peste 12 luni.

Azi (n.a. sâmbătă, 8 martie 2025) am citit toate rapoartele BNR publicate in ultima saptamana. Datele sunt pentru luna ianuarie 2025. Sa incepem:

1. Creditarea s-a prabusit

Soldul creditelor acordate firmelor a scazut cu 2 miliarde lei. Nu s-a mai inamplat acest lucru de la pandemie. De exemplu in 2024 soldul creditelor a crescut cu 14 miliarde lei. Asta arata ca bancile au inceput sa-si retraga creditele. Iar firmele au acces mult mai greu la finantare.

2. Economisirea populatiei s-a blocat

Depozitele populatiei au ramas la nivelul lui decembrie 2024. De 15 ani depozitele populatiei cresc in fiecare luna. De exemplu in 2024 depozitele populatiei au crescut cu 40 miliarde lei. Asta arata ca oamenii nu mai reusesc sa faca economii din cauza inflatiei. De aceea consumul a luat-o rau la vale in ianuarie si februarie.

3. Masa monetara a scazut

Masa monetara ( M1) a scazut cu 7 miliarde lei in ianuarie. Nu s-a mai intamplat acest lucru de 15 ani. De exemplu in 2024 masa monetara ( M1) a crescut cu 40 miliarde lei. Este un semnal puternic de recesiune economica

4. Concluzii

In 2025 ar trebui sa ne punem toti in dormitor lozinca „Cash is king”. Warren Buffett, gurul investitiilor, si-a vandut majoritatea actiunilor si sta pe un munte de cash. In 2025 va fi o bataie foarte mare pe cash. Statul trage multi bani din piata pentru a-si finanta deficitul bugetar. De aceea bancile au inceput sa creasca dobanzile la depozite. Sunt banci care ofera 7% dobanda. Asta inseamna ca este doar o problema de timp pana cand IRCC si ROBOR se vor duce catre 10%.

Daca aveti credite in lei, ar fi bine sa faceti refinantare pe dobanda fixa pe cat mai multi ani.

Sfatul meu

Ar trebui sa aloci mai mult timp pentru datele macroeconomice. Sa iei decizii financiare pentru famila ta sau pentru firma, fara sa intelegi datele macroeconomice, este ca si cum conduci un avion cu capul scos pe geam”, a scris Radu Georgescu în mediul online.

