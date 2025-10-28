Economistul Radu Georgescu, despre lupta românilor cu prețurile: „Majoritatea românilor se luptă să plătească facturile”

Economistul Radu Georgescu, despre presiunea prețurilor asupra românilor: „Majoritatea românilor se luptă să plătească facturile”

Economistul Radu Georgescu trage un semnal de alarmă după ce Trading Economics a publicat datele privind inflația din septembrie 2025: România are a doua cea mai mare inflație din Europa, doar între Ucraina și Rusia. „Probabil că simțiți și voi că suntem într-un război… dar nu unul cu arme, ci cu facturi la energie, mâncare, chirii și rate”, spune acesta, accentuând cât de greu le este românilor să facă față prețurilor care cresc pe zi ce trece.

El atrage atenția că situația macroeconomică a României seamănă foarte mult cu cea a Turciei acum 4 ani, când un deficit mare de Cont Curent a dus la creșteri dramatice ale cursului și la o inflație cumulată de peste 200%. „În 2024, România a avut un deficit similar, iar în 2025 situația s-a înrăutățit. Ar trebui să ne pregătim financiar și mental pentru ceea ce urmează: un adevărat Halloween economic, politic și social”, avertizează economistul Radu Georgescu.

Redăm mai jos mesajul integral transmis de Radu Georgescu:

Ieri Tradingeconomics a publicat situatia cu inflatia pe planeta Pamant in septembrie 2025

Romania are a doua cea mai mare inflatie din Europa

Intre Ucraina si Rusia

Media inflatiei in Europa este 2%

Probabil ca stii ca cele 2 tari sunt in razboi

Probabil ca simti ca suntem si in Romania intr-un razboi

Este razboiul cu preturile la energie, mancare, chirii, rate etc

Majoritatea romanilor se lupta sa plateasca facturile

Am explicat de mai multe ori ca Romania va intra intr-o spirala inflationista

Si ca situatia macroeconomica din Romania seamana foarte mult cu cea din Turcia de acum 4 ani

Acum 4 ani Turcia avea un deficit foarte mare de Cont Curent, 30 miliarde euro

Din acest motiv au fost fortati sa treaca printr-o ajustare fiscala si monetara

Acest lucru a generat cresterea cursului lira/ euro de 5 ori

Iar inflatia cumulata a fost de peste 200%

In 2024 Romania a avut un deficit de Cont Curent asemanator cu cel al Turciei de acum 4 ani

Adica au iesit din Romania 30 miliarde euro pe relatia comerciala import export

In 2025 deficitul de Cont Curent a crescut in Romania

Cei care ma urmaresc de mai mult timp pe retelele sociale stiu ca am avut dreptate cu toate previziunile mele legate de economie, deficit bugetar, inflatie, dobanzi

Ar trebui sa ne pregatim financiar si mental

In urmatorii ani in Romania va fi un mare Halloween economic, politic si social

