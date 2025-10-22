Economistul Radu Georgescu, despre cheltuielile statului care au crescut cu 30%: „Guvernul ne-a înfrânt! Guvernul ne-a dat o bâtă în cap, dar și-a dat și lui”

Economistul Radu Georgescu a lansat, marți, un mesaj dur pe Facebook la adresa Guvernului, spunând că măsurile economice luate în această vară s-au întors chiar împotriva statului. „Guvernul ne-a înfrânt! Guvernul ne-a dat o bâtă în cap, dar și-a dat și lui”, a scris acesta, referindu-se la creșterea TVA-ului și la eliminarea plafonării prețurilor la energie, decizii care, în opinia sa, au dus la un val de scumpiri și la adâncirea deficitului bugetar.

Potrivit economistului, în loc ca veniturile statului să crească, efectul a fost exact invers: inflația a explodat, iar cheltuielile publice au crescut brusc. „Cheltuielile cu „bunurile și serviciile” statului în luna august au explodat! Au crescut cu 30% față de luna iulie 2025, cât și față de media perioadei ianuarie – iulie 2025!

Redăm mai jos textul integral:

Guvernul ne-a infrant !!!!

Guvernul ne-a dat o bâtă in cap

Dar si-a dat si lui

De la 1 august au marit TVA-ul

Au eliminat plafonarea la pretul energiei

Au sperat ca vor incasa mai multi bani din cresteri de taxe si din inflatie

Dar economia nu functioneaza asa

Evident ca deficitul bugetar a crescut

Si ca inflatia a explodat

Saracind si oamenii

Dar si Guvernul

Explic ce s-a intamplat

Cheltuielile cu „ bunurile si serviciile” statului in luna august au explodat !!!

Au crescut cu 30% fata de luna iulie 2025, cat si fata de media perioadei ianuarie – iulie 2025!!!!

Poftim????

Pai parca de la 1 august a inceput austeritatea in Romania !!!

Cum adica cheltuielile statului au crescut cu 30% !!!!

Concret, conform executiei bugetare, cheltuielile in august au fost de 9,7 miliarde lei comparat cu 7,6 miliarde lei cat a fost cheltuiala in iulie cat si media perioadei ianuarie – iulie 2025

In categoria „ bunuri si servicii” sunt cheltuielile statului cu : energia, combustibil, utilitati, cheltuieli administrative

Cei din Guvern au uitat ca au si ei de platit cheltuieli cu TVA

Deci ii va lovi si pe ei cresterea de TVA, nu doar pe oameni

Cresterea cu 30% a cheltuielilor administrative ale statului in august arata 2 lucruri

1 Toate discutiile despre reduceri de cheltuieli ale statului sunt facute la misto

2 Inflatia in august a fost de fapt mult mai mare decat cea oficila de 10%

Atat s-a putut

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI