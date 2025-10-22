Economistul Radu Georgescu, despre cheltuielile statului care au crescut cu 30%: „Guvernul ne-a înfrânt! Guvernul ne-a dat o bâtă în cap, dar și-a dat și lui”
Economistul Radu Georgescu, despre cheltuielile statului care au crescut cu 30%: „Guvernul ne-a înfrânt! Guvernul ne-a dat o bâtă în cap, dar și-a dat și lui”
Economistul Radu Georgescu a lansat, marți, un mesaj dur pe Facebook la adresa Guvernului, spunând că măsurile economice luate în această vară s-au întors chiar împotriva statului. „Guvernul ne-a înfrânt! Guvernul ne-a dat o bâtă în cap, dar și-a dat și lui”, a scris acesta, referindu-se la creșterea TVA-ului și la eliminarea plafonării prețurilor la energie, decizii care, în opinia sa, au dus la un val de scumpiri și la adâncirea deficitului bugetar.
Citește și: Economistul Radu Georgescu, comparație între impozitul pe venit din SUA și cel din România: ,,La noi în țară este una dintre cele mai mare cote de impozitare de pe planeta Pământ”
Potrivit economistului, în loc ca veniturile statului să crească, efectul a fost exact invers: inflația a explodat, iar cheltuielile publice au crescut brusc. „Cheltuielile cu „bunurile și serviciile” statului în luna august au explodat! Au crescut cu 30% față de luna iulie 2025, cât și față de media perioadei ianuarie – iulie 2025!
Redăm mai jos textul integral:
Guvernul ne-a infrant !!!!
Guvernul ne-a dat o bâtă in cap
Dar si-a dat si lui
De la 1 august au marit TVA-ul
Au eliminat plafonarea la pretul energiei
Au sperat ca vor incasa mai multi bani din cresteri de taxe si din inflatie
Dar economia nu functioneaza asa
Evident ca deficitul bugetar a crescut
Si ca inflatia a explodat
Saracind si oamenii
Dar si Guvernul
Explic ce s-a intamplat
Cheltuielile cu „ bunurile si serviciile” statului in luna august au explodat !!!
Au crescut cu 30% fata de luna iulie 2025, cat si fata de media perioadei ianuarie – iulie 2025!!!!
Poftim????
Pai parca de la 1 august a inceput austeritatea in Romania !!!
Cum adica cheltuielile statului au crescut cu 30% !!!!
Concret, conform executiei bugetare, cheltuielile in august au fost de 9,7 miliarde lei comparat cu 7,6 miliarde lei cat a fost cheltuiala in iulie cat si media perioadei ianuarie – iulie 2025
In categoria „ bunuri si servicii” sunt cheltuielile statului cu : energia, combustibil, utilitati, cheltuieli administrative
Cei din Guvern au uitat ca au si ei de platit cheltuieli cu TVA
Deci ii va lovi si pe ei cresterea de TVA, nu doar pe oameni
Cresterea cu 30% a cheltuielilor administrative ale statului in august arata 2 lucruri
1 Toate discutiile despre reduceri de cheltuieli ale statului sunt facute la misto
2 Inflatia in august a fost de fapt mult mai mare decat cea oficila de 10%
Atat s-a putut
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
În weekend se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasurile se dau în urmă cu o oră, iar ora 04:00 va deveni ora 03:00
În weekend trecem la ora de iarnă în 2025. Ceasurile se dau în urmă cu o oră, iar ora 04:00 va deveni ora 03:00 Românii trec la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 octombrie spre duminică, 26 octombrie 2025. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 04:00 […]
Buton de panică pentru pacienți, în fiecare salon de spital: Legea privind reforma sănătății, promulgată de Nicușor Dan
Legea privind reforma sănătății, promulgată de Nicușor Dan. Președintele României a anunțat schimbările care urmează Mai multe decrete au fost semnate de către Nicușor Dan, astăzi, 22 octombrie. Printre acestea se numără și cel privind promulgarea legii privind reforma în domeniul sănătății. Citește și: Adio tratamente după ureche! Reforma sanitară pune știința înaintea intuiției și […]
VIDEO | Jandarmii din Alba Iulia, în misiune specială pentru cei mici: Minnie și Mickey Mouse au fost surpriza care a stârnit aplauze și râsete
Jandarmii din Alba Iulia, în misiune specială pentru cei mici: Minnie și Mickey Mouse au fost surpriza care a stârnit aplauze și râsete Copiii de la Grădinițele cu Program Prelungit nr. 16 și Bărăbanț au avut parte, miercuri, 22 octombrie, de o vizită specială din partea jandarmilor albaiulieni. Cei mici s-au bucurat să descopere autospecialele, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
În weekend se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasurile se dau în urmă cu o oră, iar ora 04:00 va deveni ora 03:00
În weekend trecem la ora de iarnă în 2025. Ceasurile se dau în urmă cu o oră, iar ora 04:00...
Economistul Radu Georgescu, despre cheltuielile statului care au crescut cu 30%: „Guvernul ne-a înfrânt! Guvernul ne-a dat o bâtă în cap, dar și-a dat și lui”
Economistul Radu Georgescu, despre cheltuielile statului care au crescut cu 30%: „Guvernul ne-a înfrânt! Guvernul ne-a dat o bâtă în...
Știrea Zilei
Autobuzele de pe traseele din Alba Iulia vor circula și mai RAR: Consiliul Local urmează să aprobe actualizarea frecvenței de succedare a curselor
Autobuzele de pe trasele din Alba Iulia vor circula și mai rar Consiliul Local Alba Iulia urmează aprobe, în ședința...
ALERTĂ privind scurgeri de gaz, la un bloc din Aiud: Intervin pompierii
ALERTĂ privind scurgeri de gaz, la un bloc din Aiud: Intervin pompierii Pompierii militari din cadrul Secției Aiud au fost...
Curier Județean
Număr de studenți înmatriculați în creștere la Universitatea din Alba Iulia în anul academic 2025-2026: Performanță notabilă, în condițiile scăderii numărului de absolvenți de liceu
Număr de studenți înmatriculați în creștere la Universitatea din Alba Iulia în anul academic 2025-2026 Universitatea „1 Decembrie 1918” din...
VIDEO | Lucrările din Teiuș merg înainte, chiar și fără finanțare: Primarul promite drumuri practicabile până la reluarea programului „Anghel Saligny”
Lucrările din Teiuș merg înainte, chiar și fără finanțare: Primarul promite drumuri practicabile până la reluarea programului „Anghel Saligny” Lucrările...
Politică Administrație
FOTO | Peste 1,1 milioane de lei alocați pentru ca localnicii din Cut să nu mai fie nevoiți să circule pe carosabil pe Drumul Județean 106M
Peste 1,1 milioane de lei alocați pentru ca localnicii din Cut să nu mai fie nevoiți să circule pe carosabil...
Comunicat de presă PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică Partidul Social Democrat a prezentat în cadrul Coaliției...
Opinii Comentarii
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice Sfinţii Mărturisitori Ardeleni sunt prăznuiţi pe 21...