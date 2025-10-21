Economistul Radu Georgescu, comparație între impozitul pe venit din SUA și cel din România: ,,La noi în țară este una dintre cele mai mare cote de impozitare de pe planeta Pământ”
Economistul Radu Georgescu a făcut o comparație între impozitul pe venit din SUA și cel din România, iar concluzia este că la noi în țară este una dintre cele mai mare cote de impozitare de pe planeta Pământ.
,,Dacă în SUA ar veni vreun politician și ar spune că vrea să crească taxele, probabil într-o oră ar ieși război civil. Văd la TV politicieni care spun că România are cota mică de impozit pe venit de 10%. Dar aceștia nu spun că românii pe lângă impozitul pe venit de 10%, mai plătesc CAS (contributie la pensie) de 25% și CASS (contribuție la sănătate) de 10%.
Asta înseamnă că statul ia oricărui salariat 42% din salariul brut. Este una dintre cele mai mare cote de impozitare de pe planeta Pământ. Prin comparație, un american care are salariul brut anual de 100.000 dolari plătește taxe de 37%. Salariul de 100.000 dolari este unul foarte bun în SUA, salariul mediu brut fiind de 65.000 dolari.
Ce taxe plătesc americanii și cum funcționează sistemul fiscal în SUA
1. CAS
Americanii plătesc CAS 12,4% din brut (jumătate 6,2% plătește firma, jumătate angajatul).
În Romania, CAS este 25% și plătește doar angajatul. Ups!
2. CASS
Americanii plătesc CASS 2,9% din brut (jumătate 1,45% plătește firma, jumătate angajatul).
În România, CASS este 10% și plătește doar angajatul. Încă un Ups!
3. Impozit pe venit
Impozitul pe venit este calculat de fiecare american o dată pe an și până pe 15 aprilie anul viitor trebuie să plătească impozitul pe venit. Fiecare american știe fiscalitate și cum se calculează taxele.
Din venitul anual se scad cheltuieli care se pot deduce din venit: asigurări medicale, cheltuieli la dentist, rate la bancă, renovări la casă, rată mașină, etc.
În România nu poți să deduci nicio cheltuială din venitul salarial. Înca un Ups!
4. Concluzii
Dacă în SUA ar veni vreun politician și ar spune că vrea să crească taxele, probabil într-o oră ar ieși război civil, dar noi suntem în România.
Probabil dacă întrebi pe stradă, 9 oameni din 10 habar nu au ce taxe plătesc și cum se calculează.
De aceea, în anul 2025, în SUA au scăzut taxele salariale (pentru ore suplimentare și bacșiș), iar în România avem o avalanșă de creșteri de taxe. Atât s-a putut!”, a scris economistul pe Facebook.
