Economistul Radu Georgescu: „Dacă ai un credit, știi că îți va crește rata la bancă. Dar probabil nu știi că tu plătești cele mai mari dobânzi la credite din Europa”

Radu Georgescu: „Dacă ai un credit, știi că îți va crește rata la bancă. Dar probabil nu știi că tu plătești cele mai mari dobânzi la credite din Europa”

„Dacă ai un credit, știi că îți va crește rata la bancă. Dar probabil nu știi că tu pplătești cele mai mari dobânzi la credite din Europa”, semnalează economistul Radu Georgescu.

De miercuri, 1 octombrie 2025, IRCC este la maximul istoric, 6,06%, reamintește economistul.

„De exemplu plătești o rată dublă comparat cu un bulgar. Plătești o rată mult mai mare și decât un bosniac. Dar stai un pic!

Bosnia este în Junk! Tu probabil ai auzit la TV că trebuie să plătești mai multe taxe ca România să nu intre în Junk. Cam ciudat, nu?

Bonus: ai și cea mai mare inflație din Europa. Într-o țară civilizată, de inflație și de dobânzi se ocupă Banca Centrală. Ce face BNR când avem cele mai mari dobânzi la credite și cea mai mare inflație din Europa?

Acum 2 săptămâni Guvernatorul BNR a explicat inflația și dobânzile făcând glume de stand up comedy. Ne-a spus că vom avea „o cocoașă frumușică cu inflație și dobânzi ridicate”. Dar nu a râs nimeni la aceste glume.

Probabil cei de la BNR râd când văd această inflație și aceste dobânzi. Ca bătaia de joc să fie maximă, în august, după ce s-a crescut TVA-ul pentru toți, BNR a cheltuit pe produse de protocol 3 milioane de lei și 1 milion de lei pe vilele de protocol de la Sinaia și Păltiniș.

Daca se întâmpla acest lucru într-o țară civilizată, toată conducerea BNR pleca acasă în aceea zi. Și a doua zi toți își căutau de lucru. De exemplu, în America, unde inflația și dobânzile sunt mult mai mici decât în România, Congresul vrea să demită anticipat toată conducerea Băncii Centrale.

Romania pare de pe altă planetă. Probabil suntem catapultați pe altă planetă din cauza lipsei de educație, în mod general. Și în special din lipsa educației financiare. Acesta este motivul pentru care încerc să fac zilnic educație financiară. Nu putem să ieșim din aceasta situație economică fară educație financiară”, spune economistul Radu Georgescu într-o postare în mediul online.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI