1 octombrie 2025 | Românii cu împrumuturi în lei vor plăti mai mult din cauza creșterii taxelor. Cu cât cresc ratele?

Creșterea taxelor aduce scumpiri și la credite: Ratele românilor cu împrumuturi în lei urcă din octombrie

Un număr de 400.000 de români cu credite în lei legate de IRCC se vor confrunta cu rate mai mari, după ce acest indicator a ajuns la un maxim istoric de 6,06%, potrivit Ziarului Financiar. Majorarea survine ca urmare a creșterii dobânzilor, care au urmat ritmul inflației, la rândul ei în creștere după ce statul a majorat în vară taxele, ridicând TVA de la 19% la 21% și accizele cu 10%.

Pentru trimestrul al treilea al acestui an, indicele IRCC era calculat la 5,55%. Din cei 400.000 de români afectați, aproximativ 300.000 au credite ipotecare și Prima Casă legate de IRCC, iar ceilalți 100.000 de români au credite de consum.

Indicele IRCC este folosit ca referință pentru calculul dobânzii la creditele în lei acordate după luna mai 2019, iar băncile aplică la acest indice propria marjă.

Creșterea ratelor depinde de marja aplicată de bancă. Când marja este de 3%, majorarea poate ajunge până la 11%. Astfel, pentru un credit de 200.000 de lei pe 30 de ani, rata crește de la 1.545 lei la 1.711 lei.

Pentru un credit ipotecar de 250.000 lei, rata urcă de la 1.931 lei la 2.139 lei, iar pentru un împrumut de 300.000 lei, de la 2.349 lei la 2.427 lei. În cazul unei marje de 2,5%, diferențele sunt mai mici: pentru un credit de 300.000 lei, rata crește cu 108 lei, de la 2.212 lei la 2.320 lei, conform unui calcul realizat de Valentin Anghel, fondator și director AVBS Broker de Credite.

Pentru credite mai mari, de 400.000 sau 500.000 lei, majorarea lunară ajunge la 144 lei, respectiv 180 lei. Anghel precizează că atâta timp cât inflația nu scade, nici IRCC nu poate scădea semnificativ.

Potrivit Ziarului Financiar, pentru creditele contractate înainte de 2019 se utilizează indicele ROBOR la trei luni, care afectează aproximativ 190.000 de români. Acesta este deja peste nivelul IRCC, atingând vineri 6,52%, ceea ce înseamnă că dobânzile și ratele sunt chiar mai mari pentru acești debitori.

