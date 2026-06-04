Cine ar putea face parte dintr-un Guvern Tomac: Variantele vehiculate pentru viitorul Cabinet

După ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat oficial pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, atenția scenei politice s-a mutat asupra componenței viitorului Cabinet.

Deși până în prezent nu a fost prezentată o listă oficială de miniștri, surse politice și informațiile apărute în presă indică faptul că formula analizată este una predominant tehnocrată, construită în jurul unor specialiști și a unor figuri cu experiență administrativă.

Guvern tehnocrat, nu guvern de partid

Potrivit declarațiilor făcute după desemnare, noul executiv ar urma să fie alcătuit în principal din tehnocrați, în contextul în care partidele parlamentare nu au reușit să construiască o majoritate politică stabilă. Misiunea lui Tomac este să obțină votul Parlamentului în termen de zece zile și să gestioneze dosare urgente precum accesarea fondurilor europene și reducerea deficitului bugetar.

Nume vehiculate pentru viitorul Cabinet

Pentru portofoliul Apărării, principalul nume vehiculat este Mihnea Motoc, diplomat de carieră și fost ministru al Apărării în guvernul Cioloș. La Externe, favoritul negocierilor este Luca Niculescu, actual coordonator național pentru aderarea României la OCDE. Surse politice susțin că aceste două nominalizări sunt printre cele mai avansate din întregul Cabinet. În zona economică, una dintre variantele discutate pentru coordonarea reformelor fiscale și bugetare este Alexandru Nazare, care ar putea continua la Finanțe pentru a asigura stabilitate într-o perioadă marcată de presiuni asupra deficitului bugetar. În paralel, în cercul de experți consultați la Cotroceni apar și numele Delia Velculescu și Radu Burnete, ambele asociate cu eventuale responsabilități economice în viitorul executiv. Pentru Ministerul Educației este vehiculat numele lui Sorin Costreie, profesor universitar și actual consilier al președintelui. În schimb, pentru Dezvoltare și Sănătate negocierile sunt mai puțin avansate. Sursele indică un arhitect cunoscut pentru portofoliul Dezvoltării și un manager de spital din București pentru Ministerul Sănătății, fără ca identitățile acestora să fi fost confirmate public. Mai multe ministere rămân însă fără titulari conturați. Pentru Interne și Justiție nu există încă variante care să fi obținut consensul actorilor implicați în negocieri, iar aceste portofolii sunt considerate printre cele mai dificile în procesul de formare a noului Cabinet. În acest moment, singurele nume care apar constant în discuțiile privind viitorul Guvern Tomac sunt Mihnea Motoc la Apărare, Luca Niculescu la Externe, Sorin Costreie la Educație și Alexandru Nazare la Finanțe, în timp ce restul portofoliilor sunt încă în faza de consultări și negocieri politice.

Ce știm sigur până acum

La acest moment:

Eugen Tomac este oficial desemnat să formeze guvernul.

este oficial desemnat să formeze guvernul. Cabinetul este gândit ca unul tehnocrat.

Nu există încă o listă oficială a miniștrilor.

Negocierile pentru obținerea unei majorități parlamentare continuă.

Până la anunțarea oficială a echipei guvernamentale, toate numele vehiculate pentru ministere rămân la nivel de speculație și surse politice. În prezent, singura certitudine este mandatul primit de Eugen Tomac pentru a încerca formarea unui nou Executiv.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI