Cine ar putea face parte dintr-un Guvern Tomac: Variantele vehiculate pentru viitorul Cabinet
Cine ar putea face parte dintr-un Guvern Tomac: Variantele vehiculate pentru viitorul Cabinet
După ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat oficial pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, atenția scenei politice s-a mutat asupra componenței viitorului Cabinet.
Deși până în prezent nu a fost prezentată o listă oficială de miniștri, surse politice și informațiile apărute în presă indică faptul că formula analizată este una predominant tehnocrată, construită în jurul unor specialiști și a unor figuri cu experiență administrativă.
Guvern tehnocrat, nu guvern de partid
Potrivit declarațiilor făcute după desemnare, noul executiv ar urma să fie alcătuit în principal din tehnocrați, în contextul în care partidele parlamentare nu au reușit să construiască o majoritate politică stabilă. Misiunea lui Tomac este să obțină votul Parlamentului în termen de zece zile și să gestioneze dosare urgente precum accesarea fondurilor europene și reducerea deficitului bugetar.
Nume vehiculate pentru viitorul Cabinet
Ce știm sigur până acum
La acest moment:
- Eugen Tomac este oficial desemnat să formeze guvernul.
- Cabinetul este gândit ca unul tehnocrat.
- Nu există încă o listă oficială a miniștrilor.
- Negocierile pentru obținerea unei majorități parlamentare continuă.
Până la anunțarea oficială a echipei guvernamentale, toate numele vehiculate pentru ministere rămân la nivel de speculație și surse politice. În prezent, singura certitudine este mandatul primit de Eugen Tomac pentru a încerca formarea unui nou Executiv.
foto: arhivă
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