Curier Județean

FOTO | Medic nou la Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Ladar Marin, medic specialist Diabet, nutriție și boli metabolice, s-a alăturat echipei medicale

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

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Medic nou la Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Ladar Marin, medic specialist Diabet, nutriție și boli metabolice, s-a alăturat echipei medicale

Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud are un nou medic Diabet, nutriție și boli metabolice. Dr. Ladar Marin s-a alăturat echipei medicale din cadrul unității spitalicești.

,,Cu deosebită bucurie vă anunțăm începerea activității medicale în cadrul Ambulatoriului de Specialitate a domnului Dr. Ladar Marin-Medic Specialist – Diabet, nutriție și boli metabolice.

Prin profesionalism, dedicare și grijă față de pacienți, Dr. Marin Ladar vine în sprijinul persoanelor care au nevoie de diagnostic, monitorizare și tratament de specialitate în domeniul diabetului zaharat, al nutriției și al afecțiunilor metabolice.

Vă așteptăm cu încredere pentru consultații și recomandări personalizate, într-un mediu orientat către sănătate, prevenție și îmbunătățirea calității vieții.

Mult succes în această nouă etapă profesională și cât mai multe realizări în slujba sănătății pacienților!”, au transmis reprezentanții Spitalului Orășenesc Dr. Alexandru Borza Abrud.

Programări se fac la numărul de telefon 0742.262.611 în intervalul orar:

Luni: 7:00-8:00 și 16:00-17:00
Marți: 10:00-11:00 și 18:00-19:00
Miercuri:7:00-8:00 și 16:00-17:00
Joi: 13:00-14:00 și 18:00-19:00

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