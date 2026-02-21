Actualitate

Economistul Radu Georgescu: Creșterea taxelor a dus la prăbușirea consumului. Nu-mi aduc aminte când s-au mai închis atât de multe restaurante

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

Economistul Radu Georgescu: Creșterea taxelor a dus la prăbușirea consumului. Nu-mi aduc aminte când s-au mai închis atât de multe restaurante

Economistul Radu Georgescu susține că majorările de taxe încep să producă efecte vizibile în economie, semnalând o scădere accentuată a consumului și dificultăți tot mai mari pentru companii, care ajung să își reducă activitatea și personalul.

El arată că închiderea unor restaurante și restrângerea cheltuielilor în mediul privat sunt semne clare ale încetinirii economice. 

Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este următorul: 

Se văd efectele creșterilor de taxe în România. Creșterea taxelor a dus la prăbușirea consumului. Se închid 7 restaurante Pizza Hut! Nu-mi aduc aminte când s-au mai închis atât de multe restaurante de la o firmă. Firmele își reduc cheltuielile și dau afară oameni.

Un tip a scris ieri un comentariu și mi-a spus să nu mai scriu că scade consumul în România. Poftim? Scriu despre economie pentru că sunt economist. Asta este meseria mea. Scriu pentru că văd zilnic datele contabile ale firmelor. Scriu pentru că vreau să ajut cât mai mulți oameni. Să fie pregătiți. De asemenea, tipul acesta mi-a mai spus că ar trebui să scriu despre lucruri drăguțe.

Sigur. Ignoranța, neștiința, nepăsarea pot ajuta pe termen scurt. Până într-o zi, când realitatea te lovește în față.

Pentru a evita alte comentarii de acest gen, această pagină nu este despre poze cu tocănițe și sarmale, nici măcar despre poze cu pisici sau meme-uri. Această pagină este 100% despre economie.

