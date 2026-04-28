Economistul Radu Georgescu: Avionul România se prăbușește. S-a oprit motorul economic, sfatul meu este să-ți pui centura de siguranță
Economistul Radu Georgescu avertizează că România traversează o perioadă economică dificilă, pe fondul scăderii consumului, al creșterilor de taxe și al lipsei de interes a societății pentru problemele reale ale țării.
Economistul compară România cu un avion aflat în prăbușire, în care „motorul economic” s-a oprit, „piloții” sunt preocupați de luptele politice, iar o mare parte dintre pasageri ignoră situația.
Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:
Toți suntem într-un avion, numit România, care se prăbușește. În acest avion sunt 3 Românii total diferite. Aceste Românii se ignoră reciproc. Și toate aceste Românii ignoră că avionul se prăbușește.
România nr. 1 – România economică
Fiind economist, încep cu România economică. Ieri s-au publicat datele privind serviciile din România, în perioada ianuarie – februarie 2026. Nu cred că sunt 10 oameni care au citit acest raport. Nu interesează pe nimeni rapoartele cu date financiare. Îți spun ce scrie în acest raport: serviciile în 2026 au scăzut cu 8%, comparativ cu 2025.
Dacă punem și că inflația în România este 10%, probabil scăderea vânzărilor, măsurate în volume vândute, este în jur de 20%. Pentru firme este foarte complicat în 2026. Vorbesc în fiecare zi cu antreprenori și CEO de companii. Toți sunt îngrijorați. Nu au mai văzut așa ceva de 16 ani, de la ultima criză financiară. Acest lucru se întâmplă exclusiv din cauza avalanșei de creșteri de taxe din ultimele 10 luni.
Știm toți că, acum 12 luni, avionul numit România era într-o zonă de turbulențe economice: deficit bugetar, deficit de cont curent etc. Eu explic de 3 ani că vom intra în turbulențe economice, deși acum 3 ani era soare afară și nu se vedea niciun nor. Actualul Guvern a venit când avionul era deja în furtună, dar a început să tragă aiurea de manșă și a aplicat măsuri greșite de redresare a avionului.
În orice carte de economie se spune că nu trebuie să crești taxele când economia scade. Actualul Guvern a venit cu o avalanșă de creșteri de taxe. În mod logic, oamenii cumpără mai puține bunuri și servicii. Achizițiile de bunuri s-au prăbușit în ultimele 10 luni. Acum s-au prăbușit și achizițiile de servicii. Motorul economic al avionului numit România s-a oprit.
România nr. 2
România politică. În timp ce avionul România se prăbușește, piloții au plecat din cabină și se bat prin avion. Unii pasageri sunt entuziasmați și comentează cine dă mai bine pumnii.
România nr. 3
România ignorantă. Probabil 70% dintre români nu sunt interesați nici de problemele economice, nici de cele politice din România. Cel mai bun sondaj sociologic este dat zilnic de Google. Google arată ce caută pe internet oamenii dintr-o țară. Poți să ghicești ce au căutat cel mai mult pe internet românii în ultimele 48 de ore?
Sigur nu ghicești. În ultimele 48 de ore, românii au căutat cel mai mult după meciul „Dinamo București – Rapid București”. Peste 50.000 de oameni au căutat acest lucru. Pe locul 2 este „Argeș Pitești – Universitatea Craiova”. Pe locul 3 este „Metaloglobus – Unirea Slobozia”. „Guvernul Ilie Bolojan” este pe locul 4-5, la egalitate cu „Torino – Inter”.
Concluzii
Sfatul meu este să-ți pui centura de siguranță. Avionul România se prăbușește. S-a oprit motorul economic. Piloții au plecat din cabină și se bat prin avion. Unii pasageri comentează entuziasmați, ca la un meci de box, iar alții caută ponturi pentru pariurile sportive. Atât s-a putut în România.
