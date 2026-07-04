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Economistul Bogdan Glăvan, despre rata șomajului: ,,Arată de parcă am fi în pandemie. Este un dezastru politic”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Economistul Bogdan Glăvan, despre rata șomajului: ,,Arată de parcă am fi în pandemie. Este un dezastru politic”

Economistul Bogdan Glăvan a publicat recent un text, pe o rețea de socializare, în care discută despre rata șomajului care spune el că arată ,,de parcă am fi în pandemie”.

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Bogdan Glăvan susține că acest lucru este un ,,dezastru politic” și că ,,a fost cauzată de devalizarea finanțelor publice”.

Textul integral publicat de economistul Bogdan Glăvan este următorul: 

A doua pandemie

Rata șomajului arată de parcă am fi în pandemie. Diferența dintre cele două pandemii este că prima a fost o nenorocire naturală, cum se mai întâmplă; a doua este un dezastru politic.

A doua pandemie a fost determinată de scumpirea energiei care, desigur, are legătură și cu războiul din Ucraina, însă reprezintă și o politică deliberată a UE care datează dinaintea războiului, care ar fi meritat anulată din cauza războiului, dar care a fost continuată în ciuda războiului.

De asemenea, a fost cauzată de devalizarea finanțelor publice: cheltuieli din pix, fără fundament. 

Mai mult, a fost produsă de politica de validare a creșterii din pix a cheltuielilor, adică de creșterea subsecventă masivă a impozitelor pentru a acoperi deficitul bugetar moștenit.

În esență, atât politica de reprimare a producției de energie, cât și politica de îndatorare și apoi de creștere a fiscalității au contribuit la ce vedem în poză. Asta în contextul în care România primește cel mai mare ajutor extern din istorie! 

P.S. Rata șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani) se apropie de 30%.  Colosal. Un dezastru.

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