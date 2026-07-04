Economistul Bogdan Glăvan, despre rata șomajului: ,,Arată de parcă am fi în pandemie. Este un dezastru politic”

Economistul Bogdan Glăvan a publicat recent un text, pe o rețea de socializare, în care discută despre rata șomajului care spune el că arată ,,de parcă am fi în pandemie”.

Bogdan Glăvan susține că acest lucru este un ,,dezastru politic” și că ,,a fost cauzată de devalizarea finanțelor publice”.

Textul integral publicat de economistul Bogdan Glăvan este următorul:

A doua pandemie

Rata șomajului arată de parcă am fi în pandemie. Diferența dintre cele două pandemii este că prima a fost o nenorocire naturală, cum se mai întâmplă; a doua este un dezastru politic.

A doua pandemie a fost determinată de scumpirea energiei care, desigur, are legătură și cu războiul din Ucraina, însă reprezintă și o politică deliberată a UE care datează dinaintea războiului, care ar fi meritat anulată din cauza războiului, dar care a fost continuată în ciuda războiului.

De asemenea, a fost cauzată de devalizarea finanțelor publice: cheltuieli din pix, fără fundament.

Mai mult, a fost produsă de politica de validare a creșterii din pix a cheltuielilor, adică de creșterea subsecventă masivă a impozitelor pentru a acoperi deficitul bugetar moștenit.

În esență, atât politica de reprimare a producției de energie, cât și politica de îndatorare și apoi de creștere a fiscalității au contribuit la ce vedem în poză. Asta în contextul în care România primește cel mai mare ajutor extern din istorie!

P.S. Rata șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani) se apropie de 30%. Colosal. Un dezastru.

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