Economistul Radu Georgescu despre decimarea angajaților: „Dacă nu facem profit, plecăm toți acasă”

Economistul Radu Georgescu, cu experiență vastă în mediul corporativ, explică cum funcționează „decimarea” angajaților, metoda aplicată de Jack Welch la General Electric pentru a elimina anual cei mai puțin performanți și a recompensa top 10% dintre angajați. Prin prisma experienței sale, acesta explică că această practică, deși dură, urmărește clar creșterea performanței și clarificarea rolului fiecărui angajat în cadrul firmei.

El atrage totodată atenția asupra diferențelor dintre mediul privat și cel public, dar și asupra realității din industrii precum IT, unde angajații sunt obișnuiți cu salarii mari și ideea de „familie” la locul de muncă.

Lecțiile desprinse de Georgescu oferă o perspectivă directă asupra modului în care succesul unei companii depinde de performanța reală, asumarea responsabilităților și transparența obiectivelor.

Redăm mai jos textul integral postat pe rețelele sociale:

În România a început sezonul de decimare a angajaților. Eu am învățat destul de repede, în carieră, ce înseamnă decimarea angajaților. La 29 de ani am fost angajat director financiar la divizia financiară a General Electric. Politica GE era să dea afară în fiecare an 10% dintre angajați:

* 10% dintre directori

* 10% dintre manageri

* 10% dintre cei fără funcții de conducere

De asemenea, GE dădea bonusuri mari celor 10% care erau cei mai buni. Jack Welch (CEO GE) luase această tehnică de HR de la armata romană. Dacă pierdeau vreo luptă, 10% dintre soldați erau omorâți de generalii romani după terminarea luptei.

Numărau din 10 în 10, iar al 10-lea soldat era omorât. De aici vine cuvântul „decimare”. Cei mai buni 10% dintre soldați primeau bani mai mulți. A funcționat această tehnică de HR? O, da. Perfect.

Când Jack Welch era CEO, GE era cea mai mare firmă din lume. Iar Jack Welch a fost votat cel mai bun CEO al secolului XX.

Prin această politică de HR, el spunea angajaților, într-un mod simplu de înțeles, care este rolul unei firme și de ce venim noi la birou:

Rolul unei firme este să facă profit. Iar rolul angajaților este să ajute firma să facă profit. Dacă nu facem profit, plecăm toți acasă.

În România a început sezonul de decimare a angajaților. Acest lucru este ușor de înțeles pentru cineva care știe rolul unei firme și care este rolul său în acea firmă. Dar ce faci când decimarea ajunge la bugetari? Sunt 1.500.000 de bugetari în România.

Probabil 90% dintre ei nu au niciun criteriu de performanță. Ce faci când decimarea ajunge în industria IT? Până acum 6 luni, IT-iștii spuneau că nu se dau jos din pat fără 4.000 euro net.

Ce faci când decimarea ajunge în companii unde HR-ul le spunea angajaților că în firmă sunt ca o familie? Niciodată nu am înțeles acest clișeu de HR. Am văzut sute de acte constitutive ale firmelor și în niciunul nu am văzut scris că în firmă suntem ca o familie.

Dar în toate este clar: scopul firmei este să facă profit. Vine o perioadă în care mulți vor afla, într-un mod destul de dur, realitatea: Firma și familia sunt două lucruri foarte diferite. Cel mai periculos job este cel care pare ușor și confortabil.

În comentariu: cartea lui Jack Welch. Sigur te va ajuta în carieră.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI