Actualitate

Economia României 2026: Declin teribil. PIB-ul scade mai puternic decât în Ucraina, țară aflată în război

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Economia României 2026: Declin teribil. PIB-ul scade mai puternic decât în Ucraina, țară aflată în război

Evoluția economiei României în primul trimestru din 2026 este comprabilă cu cea a economiei Ucrainei, țară aflată în război.

Ambele au înregistrat scăderi economice în primul trimestru din 2026, însă contracția economiei din țara noastră a fost mai accentuată decât cea a Ucrainei, potrivit celor mai recente date publicate de instituțiile de statistică.

În Ucraina, PIB-ul real a scăzut cu 0,5% în trimestrul I din 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce față de trimestrul anterior economia s-a contractat cu 0,7%, potrivit Serviciului de Statistică al Ucrainei.

În România, datele Institutului Național de Statistică indică o scădere și mai puternică a economiei. PIB-ul s-a redus cu 1,7% în trimestrul I din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut.

Economia României a înregistrat în primul trimestru din 2026 o scădere anuală mai accentuată decât cea a Ucrainei, în condițiile în care țara vecină continuă să se confrunte cu efectele războiului.

Reamintim că, în trimestrul I 2026, PIB-ul României s-a redus cu 0,2% față de trimestrul IV din 2025, pe seria ajustată sezonier. Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, economia a înregistrat o scădere de 1,7% pe seria brută.

În ceea ce privește seria ajustată sezonier, Produsul intern brut s-a redus cu 1,5%. Aceasta a fost ajustată sezonier și recalculată prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul I 2026, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2025, publicată în 9 aprilie 2026:

rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 99,5% la 99,8% ;

rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,0% la 100,7% ;

rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025, au fost revizuite de la 99,9% la 100,0%;

rezultatele trimestrului IV 2025, comparativ cu trimestrul III 2025, au fost revizuite de la 98,2% la 98,0%;

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Film al regizorului Cristian Mungiu, laureat la Cannes 2026: Premiu care recompensează producții dedicate valorilor jurnalismului

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

23 mai 2026

De

Film al regizorului Cristian Mungiu, laureat la Cannes 2026: Premiu care recompensează producții dedicate valorilor jurnalismului Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, a câștigat Premiul François Chalais la Cannes Film Festival, au anunțat reprezentanții producției într-un mesaj publicat pe Instagram, potrivit Mediafax. „Suntem fericiți să anunțăm că FJORD a primit Premiul François Chalais, o distincție […]

Citește mai mult

Actualitate

Ilie Bolojan: ,,Orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ţine cont de aceste probleme destul de grave, structurale, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 19 ore

în

23 mai 2026

De

Ilie Bolojan: ,,Orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ţine cont de aceste probleme destul de grave, structurale, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile” Ilie Bolojan, președintele PNL, afirmă că niciun guvern care ajunge la Palatul Victoria nu are „nicio șansă” să corecteze problemele și să asigure dezvoltare și prosperitate dacă nu abordează […]

Citește mai mult

Actualitate

95 de ani de la nașterea Cardinalului Lucian Mureșan: „Veșnică să-i fie amintirea!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de ore

în

23 mai 2026

De

95 de ani de la nașterea Cardinalului Lucian Mureșan: „Veșnică să-i fie amintirea!” Sâmbătă, 23 mai 2026 se împlinesc 95 de ani de la nașterea Cardinalului Lucian Mureșan, Întâistătător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, timp de peste trei decenii, între anii 1994 și 2025. Este primul an în care aniversarea nașterii Cardinalului Lucian […]

Citește mai mult