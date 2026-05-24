Economia României 2026: Declin teribil. PIB-ul scade mai puternic decât în Ucraina, țară aflată în război
Economia României 2026: Declin teribil. PIB-ul scade mai puternic decât în Ucraina, țară aflată în război
Evoluția economiei României în primul trimestru din 2026 este comprabilă cu cea a economiei Ucrainei, țară aflată în război.
Ambele au înregistrat scăderi economice în primul trimestru din 2026, însă contracția economiei din țara noastră a fost mai accentuată decât cea a Ucrainei, potrivit celor mai recente date publicate de instituțiile de statistică.
În Ucraina, PIB-ul real a scăzut cu 0,5% în trimestrul I din 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce față de trimestrul anterior economia s-a contractat cu 0,7%, potrivit Serviciului de Statistică al Ucrainei.
În România, datele Institutului Național de Statistică indică o scădere și mai puternică a economiei. PIB-ul s-a redus cu 1,7% în trimestrul I din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut.
Economia României a înregistrat în primul trimestru din 2026 o scădere anuală mai accentuată decât cea a Ucrainei, în condițiile în care țara vecină continuă să se confrunte cu efectele războiului.
Reamintim că, în trimestrul I 2026, PIB-ul României s-a redus cu 0,2% față de trimestrul IV din 2025, pe seria ajustată sezonier. Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, economia a înregistrat o scădere de 1,7% pe seria brută.
În ceea ce privește seria ajustată sezonier, Produsul intern brut s-a redus cu 1,5%. Aceasta a fost ajustată sezonier și recalculată prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul I 2026, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2025, publicată în 9 aprilie 2026:
rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 99,5% la 99,8% ;
rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,0% la 100,7% ;
rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025, au fost revizuite de la 99,9% la 100,0%;
rezultatele trimestrului IV 2025, comparativ cu trimestrul III 2025, au fost revizuite de la 98,2% la 98,0%;
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Film al regizorului Cristian Mungiu, laureat la Cannes 2026: Premiu care recompensează producții dedicate valorilor jurnalismului
Film al regizorului Cristian Mungiu, laureat la Cannes 2026: Premiu care recompensează producții dedicate valorilor jurnalismului Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, a câștigat Premiul François Chalais la Cannes Film Festival, au anunțat reprezentanții producției într-un mesaj publicat pe Instagram, potrivit Mediafax. „Suntem fericiți să anunțăm că FJORD a primit Premiul François Chalais, o distincție […]
Ilie Bolojan: ,,Orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ţine cont de aceste probleme destul de grave, structurale, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile”
Ilie Bolojan: ,,Orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ţine cont de aceste probleme destul de grave, structurale, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile” Ilie Bolojan, președintele PNL, afirmă că niciun guvern care ajunge la Palatul Victoria nu are „nicio șansă” să corecteze problemele și să asigure dezvoltare și prosperitate dacă nu abordează […]
95 de ani de la nașterea Cardinalului Lucian Mureșan: „Veșnică să-i fie amintirea!”
95 de ani de la nașterea Cardinalului Lucian Mureșan: „Veșnică să-i fie amintirea!” Sâmbătă, 23 mai 2026 se împlinesc 95 de ani de la nașterea Cardinalului Lucian Mureșan, Întâistătător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, timp de peste trei decenii, între anii 1994 și 2025. Este primul an în care aniversarea nașterii Cardinalului Lucian […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economia României 2026: Declin teribil. PIB-ul scade mai puternic decât în Ucraina, țară aflată în război
Economia României 2026: Declin teribil. PIB-ul scade mai puternic decât în Ucraina, țară aflată în război Evoluția economiei României în...
Film al regizorului Cristian Mungiu, laureat la Cannes 2026: Premiu care recompensează producții dedicate valorilor jurnalismului
Film al regizorului Cristian Mungiu, laureat la Cannes 2026: Premiu care recompensează producții dedicate valorilor jurnalismului Filmul „Fjord”, regizat de...
Știrea Zilei
TRAGEDIE la Cugir: Bărbat de 43 de ani din Cugir, găsit decedat pe o stradă din oraș
TRAGEDIE la Cugir: Bărbat de 43 de ani din Cugir, găsit decedat pe o stradă din oraș Duminică, 24 mai...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 24 mai 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 24 mai 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
UPDATE FOTO | ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Deva: Un autoturism a acroșat un camion care transporta stupi de albine, în zona Șibot. O persoană rănită / Trafic îngreunat
ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Deva: Un autoturism a acroșat un camion care transporta stupi de albine, în zona Șibot. O...
Un nou pas spre realizarea marelui adăpost pentru câini fără stăpân de la Câlnic: A fost solicitat aviz de mediu pentru proiectul de peste un milion de euro
Un nou pas spre realizarea marelui adăpost pentru câini fără stăpân de la Câlnic: A fost solicitat aviz de mediu...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...