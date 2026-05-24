Economia României 2026: Declin teribil. PIB-ul scade mai puternic decât în Ucraina, țară aflată în război

Evoluția economiei României în primul trimestru din 2026 este comprabilă cu cea a economiei Ucrainei, țară aflată în război.

Ambele au înregistrat scăderi economice în primul trimestru din 2026, însă contracția economiei din țara noastră a fost mai accentuată decât cea a Ucrainei, potrivit celor mai recente date publicate de instituțiile de statistică.

În Ucraina, PIB-ul real a scăzut cu 0,5% în trimestrul I din 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce față de trimestrul anterior economia s-a contractat cu 0,7%, potrivit Serviciului de Statistică al Ucrainei.

În România, datele Institutului Național de Statistică indică o scădere și mai puternică a economiei. PIB-ul s-a redus cu 1,7% în trimestrul I din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut.

Economia României a înregistrat în primul trimestru din 2026 o scădere anuală mai accentuată decât cea a Ucrainei, în condițiile în care țara vecină continuă să se confrunte cu efectele războiului.

Reamintim că, în trimestrul I 2026, PIB-ul României s-a redus cu 0,2% față de trimestrul IV din 2025, pe seria ajustată sezonier. Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, economia a înregistrat o scădere de 1,7% pe seria brută.

În ceea ce privește seria ajustată sezonier, Produsul intern brut s-a redus cu 1,5%. Aceasta a fost ajustată sezonier și recalculată prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul I 2026, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2025, publicată în 9 aprilie 2026:

rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 99,5% la 99,8% ;

rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,0% la 100,7% ;

rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025, au fost revizuite de la 99,9% la 100,0%;

rezultatele trimestrului IV 2025, comparativ cu trimestrul III 2025, au fost revizuite de la 98,2% la 98,0%;

