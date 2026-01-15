E jale! Peste 1.000 de firme din România au intrat în procedură de insolvență într-o singură lună
Peste 1.000 de firme din România au intrat în procedură de insolvență într-o singură lună
Ultimele luni din 2025 au adus o presiune tot mai mare asupra mediului de afaceri din România, numărul insolvențelor atingând niveluri ridicate spre final de an.
Potrivit datelor centralizate de o platformă de analiză financiară, în fiecare dintre lunile septembrie, octombrie și noiembrie au fost deschise peste 900 de dosare de insolvență, iar în decembrie pragul de 1.000 de cazuri a fost depășit, scrie Agerpres.
Analiza realizată de RisCo arată că luna decembrie a marcat o accentuare clară a dificultăților financiare pentru companii, Bucureștiul concentrând cel mai mare număr de insolvențe. În Capitală au fost înregistrate 255 de dosare în ultima lună a anului, în creștere cu aproape 50% față de decembrie 2024, când fuseseră raportate 172 de cazuri.
Creșteri semnificative ale insolvențelor au fost observate și în mai multe județe din țară. În intervalul decembrie 2024 – decembrie 2025, numărul dosarelor a avansat puternic în Ialomița, Constanța, Brașov, Bihor și Iași. De exemplu, în județul Constanța s-a ajuns de la 16 insolvențe în decembrie 2024 la 51 un an mai târziu, iar în Bihor numărul cazurilor a crescut de la 31 la 72.
Aceste evoluții reflectă dificultățile financiare cu care s-au confruntat multe firme și presiunile acumulate într-un context economic instabil. Doar în ultima lună a anului 2025, peste 1.000 de companii au intrat în insolvență, conturând imaginea unui mediu de afaceri tensionat, în care nu toate firmele au reușit să se adapteze suficient de rapid.
Cele mai afectate domenii, în funcție de dinamica insolvențelor din decembrie 2025, au fost restaurantele, lucrările de instalații pentru construcții, transporturile rutiere de mărfuri, comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate și construcțiile rezidențiale și nerezidențiale, toate înregistrând creșteri de peste 90% față de anul anterior.
La polul opus, județe precum Botoșani, Mureș, Buzău și Harghita au raportat mai puține dosare de insolvență, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, indicând o evoluție mai stabilă la nivel local.
Specialiștii afirmă că evoluția din 2025 evidențiază necesitatea unor măsuri preventive mai riguroase în mediul de afaceri. Monitorizarea constantă a partenerilor, evaluarea periodică a riscurilor și verificarea colaboratorilor existenți sau potențiali sunt considerate esențiale pentru limitarea expunerii într-un context economic volatil.
