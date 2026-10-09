E jale! Economia României, în stagnare: PIB-ul nu a crescut în trimestrul II din 2026, iar consumul populației s-a prăbușit

Economia României a stagnat în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu primele trei luni ale anului, în timp ce datele pentru primul semestru indică o contracție economică. Potrivit datelor provizorii (2) publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), PIB-ul a scăzut în termeni reali cu 0,6% în prima jumătate a anului, față de aceeași perioadă din 2025, pe serie brută.

Conform INS, Produsul Intern Brut, calculat pe baza datelor ajustate sezonier, a ajuns la 529,676 miliarde de lei în trimestrul al doilea din 2026, la prețuri curente. Comparativ cu trimestrul precedent, economia nu a înregistrat nicio creștere, iar față de aceeași perioadă a anului trecut, PIB-ul s-a redus cu 1,9%.

Pe serie brută, PIB-ul estimat pentru trimestrul II a fost de 501,069 miliarde de lei, în scădere cu 0,2% în termeni reali față de trimestrul al doilea din 2025.

Pentru primul semestru, PIB-ul ajustat sezonier a totalizat 1.035,681 miliarde de lei, la prețuri curente, în scădere reală cu 1,6% față de perioada similară a anului trecut. Pe serie brută, valoarea estimată a fost de 907,159 miliarde de lei, ceea ce corespunde unei contracții de 0,6%.

Consumul populației, principala frână a economiei

Datele INS arată că, în structura PIB, cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor populației au avut o contribuție negativă de 1,9 puncte procentuale la dinamica economică analizată. Volumul consumului s-a menținut la nivelul indicat în estimarea precedentă, respectiv 96,9% din nivelul de referință.

Și consumul individual al administrațiilor publice a avut o contribuție negativă, de 0,1 puncte procentuale, în timp ce volumul acestuia a fost revizuit în scădere cu 0,9 puncte procentuale, de la 99,2% la 98,3%.

În contrast, investițiile au avut o contribuție pozitivă mai mare decât în estimarea anterioară. Contribuția formării brute de capital fix a fost revizuită în creștere de la 4,1% la 4,3%, iar volumul acesteia a urcat de la 116,5% la 119,9%.

Construcțiile și agricultura, printre sectoarele cu evoluții pozitive

Revizuirea datelor a adus îmbunătățiri pentru mai multe ramuri economice. Contribuția construcțiilor la dinamica PIB a crescut de la 0,9% la 1,2%, în timp ce volumul activității din sector a fost ajustat ușor în sus, de la 115,3% la 115,4%.

Agricultura, silvicultura și pescuitul au păstrat o contribuție pozitivă de 0,1%, iar volumul activității a fost revizuit în creștere de la 105,5% la 106,1%.

În industrie, contribuția negativă s-a redus ușor, de la -0,7% la -0,6%, iar volumul activității a crescut de la 95,8% la 96,1%.

În schimb, comerțul, transporturile, depozitarea, hotelurile și restaurantele au continuat să afecteze negativ dinamica economică, deși contribuția negativă a fost revizuită de la -1% la -0,9%.

Tranzacțiile imobiliare, în deteriorare

Unul dintre cele mai importante reculuri consemnate în revizuirea datelor vizează tranzacțiile imobiliare. Contribuția acestui sector la dinamica PIB a fost ajustată în jos, de la -0,5% la -0,7%, iar volumul activității a coborât de la 93,2% la 91,7%.

Informațiile și comunicațiile au păstrat o contribuție negativă de 0,2 puncte procentuale, în timp ce volumul activității a fost revizuit în creștere de la 97,2% la 97,5%.

Administrația publică, apărarea, învățământul, sănătatea și asistența socială au avut, la rândul lor, o contribuție negativă de 0,3 puncte procentuale. În schimb, activitățile culturale și recreative, alături de alte servicii, au contribuit pozitiv, cu 0,6 puncte procentuale.

INS a revizuit în sus unele componente ale PIB

Comparativ cu prima variantă provizorie, dinamica PIB a fost revizuită în creștere cu 0,2 puncte procentuale, iar cea a valorii adăugate brute, cu 0,3 puncte procentuale.

Totodată, volumul impozitelor nete pe produs a fost revizuit în scădere cu 0,9 puncte procentuale, de la 105,3% la 104,4%.

Chiar și după aceste ajustări, datele statistice indică o economie fără creștere trimestrială și cu o evoluție anuală negativă în prima jumătate a lui 2026, pe fondul contribuției nefavorabile a consumului populației și al rezultatelor slabe din mai multe sectoare economice.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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