Duminica Sfintei Cruci 2026, simbol al jertfei, al speranței și al biruinței asupra suferinței. Tradiții pe 15 martie
Duminica Sfintei Cruci 2026 este sărbătorită în calendarul ortodox pe 15 martie și reprezintă unul dintre cele mai importante momente spirituale din Postul Paștelui. Această zi are o semnificație profundă pentru credincioși, fiind dedicată cinstirii Sfintei Cruci – simbol al jertfei, al speranței și al biruinței asupra suferinței.
În multe zone din România, această duminică este însoțită de tradiții și obiceiuri transmise din generație în generație.
Ce semnificație are Duminica Sfintei Cruci, a treia duminică din postul Paștelui
Duminica Sfintei Cruci este considerată un moment de întărire sufletească pentru credincioși în drumul lor spiritual din Postul Paștelui. Așezată la jumătatea perioadei de postire, această zi amintește de jertfa lui Iisus Hristos și de puterea simbolică a crucii în viața creștinilor.
În bisericile ortodoxe, în cadrul slujbei de duminică, Sfânta Cruce este scoasă în mijlocul bisericii pentru a fi venerată de credincioși. Gestul are rolul de a le aminti oamenilor că sacrificiul și răbdarea pot duce la mântuire și la întărirea credinței.
Totodată, această duminică este văzută ca o pauză spirituală în mijlocul postului, oferind credincioșilor puterea de a continua perioada de pregătire pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului.
Tradiții pe 15 martie
De-a lungul timpului, în diferite regiuni ale țării s-au păstrat mai multe tradiții legate de Duminica Sfintei Cruci.
Una dintre cele mai cunoscute este mersul la biserică pentru a se închina la Sfânta Cruce și pentru a primi binecuvântare. Credincioșii obișnuiesc să aprindă lumânări și să se roage pentru sănătate, liniște în familie și putere în perioada de post.
În unele zone rurale există credința că în această zi este bine să se evite certurile sau gândurile rele, deoarece Duminica Sfintei Cruci este dedicată împăcării și liniștii sufletești.
De asemenea, mulți credincioși continuă să țină post cu strictețe, considerând că această duminică are o încărcătură spirituală specială. Rugăciunea, smerenia și faptele bune sunt încurajate în mod deosebit în această zi.
Pentru creștinii ortodocși, Duminica Sfintei Cruci rămâne un moment de reflecție și de apropiere de valorile credinței, amintind de sacrificiu, răbdare și speranță pe drumul către Învierea Domnului.
