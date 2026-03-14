Duminica Sfintei Cruci 2026, simbol al jertfei, al speranței și al biruinței asupra suferinței. Tradiții pe 15 martie

Duminica Sfintei Cruci 2026 este sărbătorită în calendarul ortodox pe 15 martie și reprezintă unul dintre cele mai importante momente spirituale din Postul Paștelui. Această zi are o semnificație profundă pentru credincioși, fiind dedicată cinstirii Sfintei Cruci – simbol al jertfei, al speranței și al biruinței asupra suferinței.

În multe zone din România, această duminică este însoțită de tradiții și obiceiuri transmise din generație în generație.

Ce semnificație are Duminica Sfintei Cruci, a treia duminică din postul Paștelui

Duminica Sfintei Cruci este considerată un moment de întărire sufletească pentru credincioși în drumul lor spiritual din Postul Paștelui. Așezată la jumătatea perioadei de postire, această zi amintește de jertfa lui Iisus Hristos și de puterea simbolică a crucii în viața creștinilor.

În bisericile ortodoxe, în cadrul slujbei de duminică, Sfânta Cruce este scoasă în mijlocul bisericii pentru a fi venerată de credincioși. Gestul are rolul de a le aminti oamenilor că sacrificiul și răbdarea pot duce la mântuire și la întărirea credinței.

Totodată, această duminică este văzută ca o pauză spirituală în mijlocul postului, oferind credincioșilor puterea de a continua perioada de pregătire pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului.

Tradiții pe 15 martie

De-a lungul timpului, în diferite regiuni ale țării s-au păstrat mai multe tradiții legate de Duminica Sfintei Cruci.

Una dintre cele mai cunoscute este mersul la biserică pentru a se închina la Sfânta Cruce și pentru a primi binecuvântare. Credincioșii obișnuiesc să aprindă lumânări și să se roage pentru sănătate, liniște în familie și putere în perioada de post.

În unele zone rurale există credința că în această zi este bine să se evite certurile sau gândurile rele, deoarece Duminica Sfintei Cruci este dedicată împăcării și liniștii sufletești.

De asemenea, mulți credincioși continuă să țină post cu strictețe, considerând că această duminică are o încărcătură spirituală specială. Rugăciunea, smerenia și faptele bune sunt încurajate în mod deosebit în această zi.

Pentru creștinii ortodocși, Duminica Sfintei Cruci rămâne un moment de reflecție și de apropiere de valorile credinței, amintind de sacrificiu, răbdare și speranță pe drumul către Învierea Domnului.

Una din cinci gospodării din România, sub pragul sărăciei, după plata energiei: Raport al Observatorului Român al Sărăciei Energetice

Una din cinci gospodării din România, sub pragul sărăciei, după plata energiei: Raport al Observatorului Român al Sărăciei Energetice Aproximativ una din cinci (21,1%) gospodării din România ajunge sub pragul de sărăcie după plata facturilor la energie, potrivit celui mai recent raport anual publicat de Observatorul Român al Sărăciei Energetice (ORSE). Datele reliefează impactul semnificativ […]

VIDEO | Cum va fi transformată o fostă reședință de protocol a lui Nicolae Ceaușescu în hub cultural

Cum va fi transformată o fostă reședință de protocol a lui Nicolae Ceaușescu în hub cultural Consiliul Județean Timiș a emis dispoziția de expropriere pentru clădirea Vilei Internațional, cunoscută drept fosta casă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu din Timișoara. Clădirea, situată pe bulevardul C.D. Loga, a fost lăsată în paragină mai bine de două […]

FOTO | BNR lansează o reproducere din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880

BNR lansează o reproducere din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 Banca Națională a României (BNR) lansează în circuitul numismatic, începând cu data de 16 martie 2026, o reproducere din argint după moneda de 5 lei emisă în anul 1880 din Seria "Monedele României" – Reproducere monedă cu valoare nominală de […]

