DSVSA Alba: Șase abatoare autorizate în Alba pentru sacrificarea mieilor în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale. Recomandări pentru consumatori

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba informează cetățenii că, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, sacrificarea mieilor trebuie realizată, cu prioritate, în abatoare autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea tuturor normelor privind igiena, bunăstarea animalelor, trasabilitatea și controlul oficial.

La nivelul județului Alba funcționează șase abatoare autorizate pentru sacrificarea mieilor: TransEuro SRL Ighiu, ACA Cugir, Luca Prod Carn SRL – Mirăslău, Montana Popa SRL – Blaj, Ovin Prest Carn SRL – Mesentea (comuna Galda de Jos) și SC Andrei Măcelaru SRL – Veseuș. Carnea obținută în aceste unități este destinată comercializării prin unități înregistrate sanitar-veterinar, precum magazine, supermarketuri, hipermarketuri și carmangerii.

În situații excepționale, sacrificarea mieilor poate fi permisă și în centre temporare special amenajate, cu condiția ca acestea să fie autorizate de DSVSA Alba, să funcționeze legal și să respecte toate cerințele privind igiena, bunăstarea animalelor, eliminarea deșeurilor și gestionarea subproduselor de origine animală.

La nivelul județului Alba a fost autorizat un singur centru temporar de sacrificare a mieilor, situat în municipiul Sebeș. Astfel de centre pot funcționa doar în baza unor solicitări scrise din partea primăriilor, asociațiilor profesionale, crescătorilor sau proprietarilor de animale și numai dacă sunt îndeplinite toate cerințele legale în vigoare, inclusiv cele privind gestionarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman (SNCU). Carnea provenită din centrele temporare de sacrificare poate fi valorificată de către crescători exclusiv către consumatorii finali.

Totodată, reamintim că sacrificarea mieilor în gospodărie este permisă doar pentru consum propriu, fiind interzisă comercializarea cărnii rezultate în aceste condiții.

Consumatorii trebuie să evite achiziția de carne provenită din sacrificări clandestine sau din surse în care nu poate fi demonstrată supravegherea sanitar-veterinară.

Animalele destinate tăierii trebuie să provină numai din exploatații care respectă cerințele sanitare veterinare în vigoare, iar operatorii implicați în procesare, depozitare, transport, distribuție și comercializare trebuie să dețină autorizație sau înregistrare sanitară veterinară valabilă. Pentru consumul public pot fi admise numai animale identificate conform legislației, cu stare de sănătate corespunzătoare, provenite din exploatații și zone fără restricții sanitare veterinare generate de boli transmisibile.

Transportul animalelor trebuie efectuat cu mijloace auto autorizate sanitar – veterinar, în condiții care să respecte normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor. Este obligatoriu ca animalele să fie identificate, iar transportatorii să dețină documente de mișcare.

