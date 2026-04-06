DSVSA Alba: Șase abatoare autorizate în Alba pentru sacrificarea mieilor în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale. Recomandări pentru consumatori
DSVSA Alba: Șase abatoare autorizate în Alba pentru sacrificarea mieilor în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale. Recomandări pentru consumatori
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba informează cetățenii că, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, sacrificarea mieilor trebuie realizată, cu prioritate, în abatoare autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea tuturor normelor privind igiena, bunăstarea animalelor, trasabilitatea și controlul oficial.
La nivelul județului Alba funcționează șase abatoare autorizate pentru sacrificarea mieilor: TransEuro SRL Ighiu, ACA Cugir, Luca Prod Carn SRL – Mirăslău, Montana Popa SRL – Blaj, Ovin Prest Carn SRL – Mesentea (comuna Galda de Jos) și SC Andrei Măcelaru SRL – Veseuș. Carnea obținută în aceste unități este destinată comercializării prin unități înregistrate sanitar-veterinar, precum magazine, supermarketuri, hipermarketuri și carmangerii.
În situații excepționale, sacrificarea mieilor poate fi permisă și în centre temporare special amenajate, cu condiția ca acestea să fie autorizate de DSVSA Alba, să funcționeze legal și să respecte toate cerințele privind igiena, bunăstarea animalelor, eliminarea deșeurilor și gestionarea subproduselor de origine animală.
La nivelul județului Alba a fost autorizat un singur centru temporar de sacrificare a mieilor, situat în municipiul Sebeș. Astfel de centre pot funcționa doar în baza unor solicitări scrise din partea primăriilor, asociațiilor profesionale, crescătorilor sau proprietarilor de animale și numai dacă sunt îndeplinite toate cerințele legale în vigoare, inclusiv cele privind gestionarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman (SNCU). Carnea provenită din centrele temporare de sacrificare poate fi valorificată de către crescători exclusiv către consumatorii finali.
Totodată, reamintim că sacrificarea mieilor în gospodărie este permisă doar pentru consum propriu, fiind interzisă comercializarea cărnii rezultate în aceste condiții.
Consumatorii trebuie să evite achiziția de carne provenită din sacrificări clandestine sau din surse în care nu poate fi demonstrată supravegherea sanitar-veterinară.
Animalele destinate tăierii trebuie să provină numai din exploatații care respectă cerințele sanitare veterinare în vigoare, iar operatorii implicați în procesare, depozitare, transport, distribuție și comercializare trebuie să dețină autorizație sau înregistrare sanitară veterinară valabilă. Pentru consumul public pot fi admise numai animale identificate conform legislației, cu stare de sănătate corespunzătoare, provenite din exploatații și zone fără restricții sanitare veterinare generate de boli transmisibile.
Transportul animalelor trebuie efectuat cu mijloace auto autorizate sanitar – veterinar, în condiții care să respecte normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor. Este obligatoriu ca animalele să fie identificate, iar transportatorii să dețină documente de mișcare.
ACCIDENT rutier pe DN 1, în Alba: Două mașini s-au ciocnit la Aiud
ACCIDENT rutier pe DN 1, în Alba: Două mașini s-au ciocnit la Aiud Un accident rutier a avut loc luni, în jurul orei 11.00, pe DN 1, în Alba. Două mașini s-au ciocnit în municipiul Aiud. Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe […]
Bărbat din Baia de Arieș, REȚINUT de polițiști, după ce și-a amenințat fiul cu moartea de mai multe ori. A fost emis și ordin de protecție
Bărbat din Baia de Arieș, REȚINUT de polițiști, după ce și-a amenințat fiul cu moartea de mai multe ori. A fost emis și ordin de protecție Un bărbat din Baia de Arieș a fost reținut de polițiști, după ce și-a amenințat fiul cu moartea de mai multe ori. A fost emis și ordin de protecție […]
7 aprilie 2026 | Calea Crucii, procesiune pe străzile Blajului, în Marțea Mare. Traseul și programul evenimentului
7 aprilie 2026 | Calea Crucii, procesiune pe străzile Blajului, în Marțea Mare. Traseul și programul evenimentului Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică organizează și în acest an în Săptămâna Mare, Calea Crucii cu procesiune pe străzile municipiului Blaj. Evenimentul va avea loc în Marțea Mare, 7 aprilie 2026, începând cu ora 18:00. Procesiunea va […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România în Săptămâna Mare: Precipitaţii mixte și rafale de 100 km/h la munte. COD GALBEN de vânt puternic în Alba și alte zone, până vineri
Cum va fi VREMEA în România în Săptămâna Mare: Precipitaţii mixte și rafale de 100 km/h la munte. COD GALBEN...
Divorț 2026: Românii își pot păstra numele după divorț, fără acordul fostului soţ. Proiect adoptat de Senat
Divorț 2026: Românii își pot păstra numele după divorț, fără acordul fostului soţ. Proiect adoptat de Senat Senatul României a...
Știrea Zilei
Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe
Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe Economistul...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
ACCIDENT rutier pe DN 1, în Alba: Două mașini s-au ciocnit la Aiud
ACCIDENT rutier pe DN 1, în Alba: Două mașini s-au ciocnit la Aiud Un accident rutier a avut loc luni,...
Bărbat din Baia de Arieș, REȚINUT de polițiști, după ce și-a amenințat fiul cu moartea de mai multe ori. A fost emis și ordin de protecție
Bărbat din Baia de Arieș, REȚINUT de polițiști, după ce și-a amenințat fiul cu moartea de mai multe ori. A...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Opinii Comentarii
Ce NU ai voie să faci în Săptămâna Mare: Obiceiuri și tradiții în Săptămâna Patimilor, înainte de Paștele 2026
Ce NU ai voie să faci în Săptămâna Mare: Obiceiuri și tradiții în Săptămâna Patimilor, înainte de Paștele 2026 Săptămâna...
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare din Postul Paștelui: Care este semnificația fiecarei zile
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare din Postul Paștelui: Care este semnificația fiecarei zile Săptămâna Patimilor, sau Săptămâna Mare, așa cum...