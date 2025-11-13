DSVSA Alba: Organizatorii Târgurilor de Crăciun unde se comercializează produse alimentare trebuie să solicite aviz temporar de funcționare
Organizatorii Târgurilor de Crăciun unde se comercializează produse alimentare trebuie să solicite aviz temporar de funcționare. Ce transmite DSVSA Alba
Organizatorii Târgurilor de Crăciun care includ activități de comercializare a produselor alimentare au obligația de a solicita aviz temporar de funcționare pentru desfășurarea acestora, reamintește, într-un comunicat de presă, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba reamintește organizatorilor Târgurilor de Crăciun care includ activități de comercializare a produselor alimentare obligația de a solicita aviz temporar de funcționare pentru desfășurarea acestora.
Ce trebuie să știe organizatorii
Avizul temporar de funcționare trebuie solicitat de unitățile administrativ-teritoriale, ONG-urile, asociațiile, societățile comerciale și de orice alte entități care organizează astfel de târguri, indiferent de durata sau amploarea evenimentelor.
Totodată, fiecare comerciant prezent în cadrul târgului trebuie să dețină autorizație sau înregistrare sanitar-veterinară, în funcție de activitatea desfășurată – fie că este vorba despre prepararea și vânzarea de clătite, plăcinte, langoși, kurtos kalacs, produse de tip fast-food, comercializarea de produse ambalate, produse hand-made, sucuri sau alte băuturi.
Avizul temporar de funcționare pentru târgurile de produse alimentare se eliberează gratuit, pe baza unei solicitări transmise către DSVSA Alba, însoțită de schița târgului, adresa și lista comercianților care vor desfășura activități în cadrul târgului.
Autorizația se poate elibera și contra cost
Organizatorii pot opta, de asemenea, pentru obținerea unei autorizații permanente de funcționare a târgului, eliberată contra cost. În acest caz, nu mai este necesară solicitarea unui aviz temporar în fiecare sezon de iarnă, fiind suficientă doar transmiterea listei comercianților nou-veniți, în cazul suplimentării acesteia.
Având în vedere apropierea sărbătorilor de iarnă – perioadă în care se organizează numeroase târguri și expoziții publice – DSVSA Alba subliniază importanța respectării acestor cerințe, pentru asigurarea condițiilor de siguranță alimentară și protejarea sănătății consumatorilor. Târgurile de produse alimentare vor fi supravegheate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.
Conform legislației, se consideră târg sau expoziție de produse alimentare orice loc, zonă sau spațiu special amenajat, cu activitate temporară, prevăzut cu facilități și dotări corespunzătoare, necesare desfășurării activităților de preparare, expunere și comercializare a produselor de origine animală sau nonanimală, destinate consumatorului final.
Pentru informații suplimentare privind obținerea avizelor sau înregistrărilor necesare, vă puteți adresa la sediul DSVSA Alba (compartiment relații cu publicul), situat în Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7A, sau la numărul de telefon 0258 835 915.
