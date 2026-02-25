DSVSA Alba: Încep controalele specifice din perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale. Ce vor verifica inspectorii sanitar-veterinari

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba desfășoară, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale Catolice și Ortodoxe, o amplă acțiune de control pentru verificarea respectării normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Acțiunile de control au ca obiectiv prevenirea apariției toxiinfecțiilor alimentare și asigurarea faptului că produsele comercializate în această perioadă sunt sigure pentru consum.

Inspectorii sanitar-veterinari vor verifica:

piețele agroalimentare;

abatoarele și unitățile de tranșare a cărnii;

unitățile de procesare și depozitare a produselor de origine animală;

carmangerii, măcelării;

magazine, depozite alimentare, hipermarketuri și supermarketuri;

unități de alimentație publică (restaurante, pizzerii, cantine, catering, fast food-uri);

cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie/patiserie;

pensiuni turistice cu bloc alimentar.

O atenție deosebită va fi acordată unităților care comercializează pește și produse din pescuit, precum și produselor specifice perioadei de post (fructe, legume, alte produse alimentare).

Comercializarea peștelui și a produselor din pescuit este permisă doar în unități înregistrate sanitar-veterinar. În cadrul controalelor se va verifica:

respectarea condițiilor de depozitare și a temperaturilor de păstrare;

etichetarea corespunzătoare a produselor;

efectuarea examenului organoleptic;

absența paraziților vizibili;

utilizarea gheții obținute din apă potabilă și menținerea acesteia pe durata expunerii la vânzare.

Operatorii din sectorul alimentar au obligația de a se asigura că produsele obținute și comercializate către consumatorul final nu prezintă risc pentru sănătatea publică și că sunt respectate toate cerințele legislației în vigoare privind:

etichetarea și trasabilitatea produselor;

calitatea și siguranța materiilor prime și a produselor finite;

potabilitatea apei utilizate;

instruirea și starea de sănătate a personalului;

igiena spațiilor, echipamentelor și mijloacelor de transport;

combaterea dăunătorilor;

gestionarea deșeurilor;

aplicarea bunelor practici de igienă și, după caz, a principiilor sistemului HACCP, în funcție de specificul și capacitatea unității.

Transportul și mișcarea animalelor vor fi, de asemenea, supuse unor controale stricte. Inspectorii sanitar-veterinari, în colaborare cu autoritățile locale și cu Poliția, vor efectua verificări în trafic pentru a se asigura că sunt respectate normele privind transportul animalelor.

În cazul depistării unor focare de boală, vor fi dispuse măsuri specifice, inclusiv carantină și restricționarea circulației animalelor.

În situația constatării unor încălcări ale normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, pot fi aplicate sancțiuni contravenționale, suspendarea activității unității și confiscarea produselor care prezintă risc pentru sănătatea publică.

Protejarea sănătății publice și a drepturilor consumatorilor reprezintă o prioritate pentru DSVSA Alba. Recomandăm consumatorilor să achiziționeze produse alimentare doar din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar și să acorde atenție condițiilor de comercializare și etichetării produselor.

DSVSA Alba va continua monitorizarea atentă a unităților din domeniul alimentar pe întreaga durată a perioadei premergătoare Sărbătorilor Pascale, pentru a se asigura că produsele alimentare ajung pe masa consumatorilor în condiții de siguranță, se arată într-un comunicat transmis de DSVSA Alba.

