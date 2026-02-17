DSVSA Alba, controale ample la restaurantele, cantinele, fast-food-urile și pizzeriile din Alba: Amenzi de 66.000 lei și mai multe avertismente
Inspectorii sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba au desfășurat, în perioada 9-13 februarie 2026, o amplă acțiune de verificare a unităților de alimentație publică (restaurante, cantine, dar și unități de tip catering, fast-food-uri, pizzerii, snak-baruri).
În cadrul acțiunii tematice au fost verificate 60 de unități, în mare parte restaurante și cantine. Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 66.000 de lei. De asemenea, pentru deficiențe minore la normale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor au fost aplicate 9 avertismente.
Principalele deficiențe identificate au fost:
– Etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare din blocul alimentar;
– Nerespectarea cerințelor generale de igienă;
– Igienizarea necorespunzătoare a unor spații din incinta unității;
– Lipsa termometrelor de control;
– Etichetare fără toate elementele de identificare;
– Nepăstrarea probelor de mâncare separat de alte produse alimentare;
– Întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de prelucrare, depozitare și valorificare a produselor alimentare, precum și a instalațiilor, utilajelor și ustensilelor de lucru folosite;
– Depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare (produse de origine animală ținute împreună cu produse de origine non-animală. Produse ambalate depozitate împreună cu produse neambalate);
– Lipsa de echipamente de protecție a personalului din blocul alimentar.
Înaintea controalelor la unitățile de alimentație publică, DSVSA Alba a realizat o serie de verificări la alte categorii de unități alimentare:
• 19–23 ianuarie – controale tematice la unități de panificație, patiserii și unități de morărit.
Au fost verificate 44 de unități la nivelul județului Alba, fiind aplicate 8 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 38.400 de lei.
• 26–30 ianuarie – controale la laboratoare de patiserie și cofetărie.
Au fost verificate 35 de unități, fiind aplicate 8 amenzi, în valoare totală de 77.600 de lei.
• 2–6 februarie – controale la unități de tip supermarket.
Au fost verificate 54 de unități, fiind aplicate 8 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 62.400 de lei.
Aceste controale nu au avut ca scop principal aplicarea de sancțiuni, ci prevenirea neregulilor privind respectarea normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, astfel încât sănătatea publică să nu fie pusă în pericol.
Sancțiunile contravenționale sunt aplicate în baza principiului gradualității, în situațiile în care sunt identificate neconformități care pot afecta sănătatea consumatorilor sau atunci când deficiențele constatate la controale anterioare nu au fost remediate.
În cadrul controalelor oficiale, personalul de specialitate din cadrul DSVSA Alba a efectuat prelevări de probe pentru analize de laborator, în vederea verificării eficienței operațiunilor de igienizare, a respectării criteriilor microbiologice, a parametrilor fizico-chimici, a conținutului de acizi grași trans și, după caz, a reziduurilor din alimente, în conformitate cu legislația europeană și națională.
Controalele au vizat, în principal:
• verificarea documentelor de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor;
• respectarea cerințelor privind trasabilitatea și etichetarea produselor alimentare;
• verificarea condițiilor de manipulare, prelucrare, depozitare și comercializare a produselor alimentare;
• respectarea cerințelor generale de igienă și a altor norme sanitar-veterinare;
• modul de depozitare a produselor alimentare, inclusiv menținerea lanțului frigorific;
• existența și implementarea procedurilor de control al dăunătorilor;
• elaborarea și implementarea procedurilor de autocontrol în unitățile de alimentație publică;
• verificarea documentelor și a modului de aplicare a procedurilor bazate pe analiza riscurilor, conform principiilor sistemului HACCP.
DSVSA Alba continuă acțiunile specifice pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și pentru respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor.
