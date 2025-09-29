DSVSA Alba: 29 septembrie – Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Măsuri și cerințe importante, care contribuie la diminuarea risipei
DSVSA Alba: 29 septembrie – Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Măsuri și cerințe importante, care contribuie la diminuarea risipei
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba reamintește tuturor operatorilor din domeniul alimentar, dar și consumatorilor, că diminuarea risipei alimentare este un obiectiv extrem de important, care poate fi atins doar cu eforturi comune și o atitudine responsabilă din partea noastră, a tuturor.
La nivel global, alimentele risipite, nu doar că creează probleme economice, sociale și ecologice, dar ar putea constitui sursa de hrană pentru persoanele care suferă de foame.
Risipa alimentelor poate avea loc în toate punctele lanțului alimentar de aprovizionare şi anume la fermă, la prelucrare și fabricare, la comercializare, în restaurante și cantine, precum și în gospodăriile populației. Motivele producerii deșeurilor alimentare variază mult și sunt specifice fiecărui sector de activitate.
Cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Pierderilor și Risipei Alimentare, sărbătorită anual în 29 septembrie, atragem atenția asupra unor măsuri și cerințe importante, care contribuie la diminuarea risipei.
*Pentru operatorii economici:
– Operatorii economici din industria ospitalității trebuie să faciliteze consumatorilor finali să ia, fără costuri suplimentare și în condiții corespunzătoare de ambalare, alimentele pe care nu le-au consumat, la finalul meselor servite, dar și să informeze despre această posibilitate, în mod clar şi vizibil, în meniu.
– Operatorii economici trebuie să implementeze măsuri de prevenire şi reducere a risipei alimentare, precum măsuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare pe lanţul agroalimentar, începând cu producţia, procesarea, depozitarea, distribuţia şi comercializarea alimentelor, inclusiv în sectorul de industrie hotelieră şi al serviciilor alimentare;
– Operatorii economici trebuie să ia măsuri privind vânzarea cu preţ redus a produselor aflate aproape de expirarea termenului de valabilitate, conform legislaţiei în vigoare.
Factorii care contribuie la risipa alimentară includ:
• Planificarea nepotrivită de cumpărături de alimente. Promoțiile precum „cumpărați unul și obțineți unul gratuit” duce la achiziționarea sau pregătirea de mâncare în cantitate prea mare;
• Neînțelegeri cu privire la semnificația „expiră la” și „a se consuma de preferinţă până la”, etichete cu date care duc la creșterea cantităților de alimente risipite;
• Dificultatea anticipării numărului de clienți (o problemă pentru serviciile de catering);
• Probleme de gestionare a stocurilor pentru producători și comercianți;
• Supraproducție sau lipsă de cerere pentru anumite produse în anumite perioade ale anului;
• Depozitare/transport inadecvat în toate etapele lanțului alimentar.
Ce puteți face ca şi consumatori?
Toate persoanele au un rol important în reducerea risipei alimentare! Adesea, cu eforturi minime, risipa alimentară poate fi redusă, economisind bani și contribuind la protejarea mediului. Este mult mai ușor decât se crede! Iată cum:
ACASĂ:
• Citiți informațiile despre data durabilităţii minimale a alimentelor. Aceasta poate fi exprimată în două feluri în funcţie de perisabilitatea alimentului, respectiv „expiră la data…” (ne informează despre siguranţa alimentelor) și „a se consuma de preferinţă înainte de data…” (ne informează despre calitatea alimentelor);
• Puneți mai puțin în farfurie și reumpleți dacă este cazul;
• Congelați! (porții gata făcute);
• Depozitați alimentele în mod corespunzător (verificați etichetele pentru instrucțiuni de stocare, asigurați-vă că frigiderul este potrivit între 1 °C și 5 °C).
LA MAGAZINE SAU PIAŢĂ:
• Nu cumpărați când vă este foame;
• Cumpărați doar cantitatea de care aveți nevoie (dimensiunea potrivită a ambalajului sau alimente vrac);
• Puteţi alege fructe și legume imperfecte din punct de vedere al aspectului exterior (formă, dimensiune), aflate adesea la reducere;
• Puteţi achiziţiona şi consuma produsele aflate la reduceri şi care sunt aproape de atingerea datei durabilităţii minimale.
