Curier Județean

DSP Alba: Cazurile de GRIPĂ și pneumonie, în creștere în județ în săptămâna 19 – 25 ianuarie 2026. Numărul de bolnavi cu infecții respiratorii, în scădere. Câte persoane au fost internate

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

DSP Alba: Cazurile de GRIPĂ și pneumonie, în creștere în județ în săptămâna 19 – 25 ianuarie 2026. Numărul de bolnavi cu infecții respiratorii, în scădere. Câte persoane au fost internate

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a transmis vineri, 30 ianuarie 2026, cea mai recentă situație cu cazurile de infecții respiratorii, pneumonii și gripă înregistrate în județ.

Potrivit reprezentanților DSP Alba, evoluția infecțiilor respiratorii acute și a gripelor pentru săptămâna 19 – 25 ianuarie 2026, în județ, este următoarea:

În intervalul menționat, la nivelul județului Alba au fost raportate 126 de cazuri de gripă, cu 43.18% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară, dintre care 9 cazuri internate

În ceea ce privește infecțiile acute căi respiratorii superioare, în săptămâna 19 – 25 ianuarie 2026, au fost raportate 2891 cazuri, cu 3,60% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară, dintre care 18 internate.

În cazul pneumoniilor, îmbolnăvirile sunt în creștere cu 5,98% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară, mai exact 390, de pacienți dintre care 96 internate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Bărbat din Vințu de Jos, REȚINUT pentru hărțuire: și-a sunat repetat fosta parteneră și fiica acesteia, provocându-le o stare de temere

Bogdan Ilea

Publicat

acum 46 de minute

în

30 ianuarie 2026

De

Bărbat din Vințu de Jos, REȚINUT pentru hărțuire: și-a sunat repetat fosta parteneră și fiica acesteia, provocându-le o stare de temere Un bărbat în vârstă de 37 de ani, din localitatea Vințu de Jos, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos, fiind cercetat pentru încălcarea […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT rutier pe DN 7, intersecția cu drumul spre Vinerea: Un cugirean fără permis și o șoferiță din Alba Iulia au ajuns la spital după coliziunea dintre o autoutilitară și un autoturism

Ioana Oprean

Publicat

acum 58 de minute

în

30 ianuarie 2026

De

ACCIDENT rutier pe DN 7, intersecția cu drumul spre Vinerea: Un cugirean fără permis și o șoferiță din Alba Iulia au ajuns la spital după coliziunea dintre o autoutilitară și un autoturism Un accident rutier a avut loc joi seara pe DN 7, la intersecția cu drumul spre Vinerea. Un cugirean fără permis și o […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Acțiune cu efective mărite, pe raza localităților Jidvei-Veseuș-Cetatea de Baltă-Tătârlaua. Polițiștii au dat amenzi de peste 16.600 lei și au verificat aproape 150 de persoane

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

30 ianuarie 2026

De

Acțiune cu efective mărite, pe raza localităților Jidvei-Veseuș-Cetatea de Baltă-Tătârlaua. Polițiștii au dat amenzi de peste 16.600 lei și au verificat aproape 150 de persoane Polițiștii din Blaj au dat amenzi de peste 16.600 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite organizată pe raza localităților Jidvei-Veseuș- Cetatea de Baltă-Tătârlaua. Aproape 150 de persoane […]

Citește mai mult