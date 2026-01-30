DSP Alba: Cazurile de GRIPĂ și pneumonie, în creștere în județ în săptămâna 19 – 25 ianuarie 2026. Numărul de bolnavi cu infecții respiratorii, în scădere. Câte persoane au fost internate

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a transmis vineri, 30 ianuarie 2026, cea mai recentă situație cu cazurile de infecții respiratorii, pneumonii și gripă înregistrate în județ.

Potrivit reprezentanților DSP Alba, evoluția infecțiilor respiratorii acute și a gripelor pentru săptămâna 19 – 25 ianuarie 2026, în județ, este următoarea:

În intervalul menționat, la nivelul județului Alba au fost raportate 126 de cazuri de gripă, cu 43.18% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară, dintre care 9 cazuri internate

În ceea ce privește infecțiile acute căi respiratorii superioare, în săptămâna 19 – 25 ianuarie 2026, au fost raportate 2891 cazuri, cu 3,60% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară, dintre care 18 internate.

În cazul pneumoniilor, îmbolnăvirile sunt în creștere cu 5,98% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară, mai exact 390, de pacienți dintre care 96 internate.

