DSP Alba: Aproape 300 de cazuri de gripă în județ, peste 20 de oameni au fost internați. Care este numărul de bolnavi cu infecții acute căi respiratorii și pneumonii
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a transmis miercuri, 15 – 21 decembrie 2025, cea mai recentă situație cu cazurile de infecții respiratorii, pneumonii și gripă înregistrate în județ.
Potrivit reprezentanților DSP Alba, evoluția infecțiilor respiratorii acute și a gripelor pentru 15 – 21 decembrie 2025 decembrie, în județ, este următoarea:
Gripa: 290 cazuri (în creștere semnificativă față de sptămâna anterioară cand au fost raportate 40 de cazuri), dintre care 24 cazuri internate.
Infecții acute căi respiratorii superioare: 3001 cazuri (cu 16,14% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară), dintre care 16 internate.
Pneumonii: 330 cazuri (cu 3,77% mai multecazuri comparativ cu săptămâna anterioară),dintre care 93 internate.
